زيدان يعلق على تخطي عقبة ديبورتيفو ألافيس بتصريح مثير

السبت 11/يوليه/2020 - 01:08 ص
زيدان
زيدان
علي نبوي
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب فوز فريقه الهام على ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون مقابل في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"الفوز مستحق وعدم استقبال الأهداف أمر مستحيل، لكننا الآن نقدم أداء جيد للغاية، كورتوا جيد جداً".

وأضاف :"كل ما نفكر فيه هو المباريات المتبقية واللاعبين متعبون ولكن لا يمكننا فعل أي شيء بشأن الجدول".

وتابع :"إذا احتسبت أو لم تحتسب ركلة جزاء هذا لا يهمني، المهم هو تسجيل الأهداف، الآن يجب أن نأخذ قسط من الراحة ومن الرائع أن تستراح وانت فائز".

وزاد :"أقول نفس الشيء دائمًا، من الصعب عدم تلقي أهداف، لقد سيطرنا جيدًا على مُجريات المباراة، لا يسعني إلا أن أكون سعيدًا".

وواصل :"علينا الاستمرار، تبقى ثلاث مباريات نهائية وسنواجه مباريات معقدة للغاية".

وأوضح :"حتى النهاية لا نعرف ما يمكن أن يحدث، مع الاحترام دائماً للجميع ، نريد مواصلة ما نقوم به".

وأكمل :"نحن هنا لتحقيق جميع الألقاب جميلة ، لكننا نعرف الصعوبات المُتبقية".

وأتم :".ثلاث مباريات لا نعلم كيف ستنتهي، إن الدوري عمل شاق ومعقد للغاية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد تصريحات زيدان اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن طقس السبت

منذ 43 دقيقة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عرض سعودي يخلص نجم الأهلي من جحيم فايلر

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة فوز ريال مدريد على ألافيس

منذ ساعة و نصف

لاعب الأهلي السابق: ندمت على الانتقال للقلعة الحمراء

منذ 41 دقيقة

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

لوبيتيجي يتحدث عن رحيله من ريال مدريد

مهاجم برشلونة: ميسي لا يتفوق إلا على نفسه

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. مفاجأة كبري عن مباراة ليفربول والبرسا وميسي يبرر حركته المثيرة أمام الجماهير

زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد الصعب على ليفانتي

عاجل- أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد على إشبيلية

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

تراروي يصدم الزمالك ويوافق على الانتقال إلى الأهلي

12:42 ص

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

12:07 ص

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

08:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى