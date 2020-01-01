مفاجأة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباريات نصف نهائي إفريقيا

السبت 11/يوليه/2020 - 12:57 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال
اقترب الاتحاد الافريقي لكرة القدم من الاعلان عن مكان إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي ،بعدما تقرر اقامتها فى أغسطس القادم من مباراة واحدة على ارض محايدة .

وكشف مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، عن موقف حضور الجماهير في نهائيات دوري أبطال إفريقيا والمزعم إقامتها في الكاميرون حسبما أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأكد المليجي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "مواجهتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الابطال ستشهد حضور جماهيري محدود".

وتابع: "نتمنى أن تسير الأمور على ما يرام وهناك خطوط طيران مباشرة بين مصر والكاميرون"

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