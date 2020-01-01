مصادر تكشف تفاصيل صادمة في واقعة الطفلة المشنوقة بأوسيم
السبت 11/يوليه/2020 - 12:59 ص
إيريني صفوت
كشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل أحد العقارات بأوسيم، أن طفلة أخرى ترتدي "ترينج" هي التي استدرجتها إلى محل وقوع الجريمة.
وأشار المصدر، في تصريحات إلى "الفجر"، أن الطفلة يتراوح عمرها ما بين 10 إلى 13 عاما، وأقنعت الطفلة الصغيرة بالذهاب معها إلى الـ"السوبر ماركت" لشراء عصير، ثم أخذتها إلى العقار، حيث تم شنقها.
استدراج الطفلة الضحية
كشفت تحقيقات النيابة عن مفاجآت وكوارث جديدة في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل عقار بأوسيم، حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة أن طفلة أخرى استدرجت الطفلة الضحية إلى العقار، بحجة أنهما سيذهبان لشراء عصير.
وأوضحت التحقيقات، أن الطفلة المتهمة استدرجت الطفلة إلى داخل العقار، ثم قام رجل يرتدي جلبابا وكمامة بشنق الطفلة "هايدي".
لم تكن مقصودة
واعترفت الطفلة التي استدرجتها بأن "هايدي" لم تكن هي المقصودة بالشنق في الأصل.
وكشفت التحقيقات، عن مفاجآت جديدة، في واقعة العثور على جثة طفلة وتدعى "هايدي" تبلغ من العمر ٣ سنوات، أنها عثرت عليها بداخل عقار مجاور لمسكنها.
وأضافت التحقيقات، أنه أثناء دخول مالك العقار لسكنه اكتشف الجريمة، وأن الطفلة معلقه بكابل كهربائي بالحديد الخاص بموتور الماء، فاستغاث بالجيران على الفور، وحضرت والدتها وأكدت أنها تركتها على ناصية الشارع في ذهابها لمسكنها ولكنها اختفت منذ تلك اللحظة.
وأفادت التحقيقات، أن الطفلة ووالدتها تقيمان بمنزل عائلتها، نتيجة لانفصال الأم عن الزوج في وقت سابق.
وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات عثر عليها مشنوقة داخل شقتها بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطفلة معلقة بحبل بسقف المنزل، فيما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال اهليتها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طفلة مشنوقة بمدخل عقار بمنطقة أوسيم، في ظروف غامضة.
كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على جثة طفلة مشنوقة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفلة مخنوقة بحبل ومعلقة في سقف مدخل العقار.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.
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