"معاناة العالم العربي".. سعاد ماسي تعلق على ظاهرة التحرش

السبت 11/يوليه/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

قالت الفنانة سعاد ماسي، إن ظاهرة التحرش الجنسي، لا تنتشر في مصر فقط بل في جميع أنحاء العالم العربي، مؤكدة أن ذلك يعود لعدم التربية بشكل صحيح.

وأضافت خلال لقاء تلفزيونى في برنامج التاسعة مع الأعلامية هبة جلال أن الفن له تأثير مهم في ظاهرة التحرش، كما أكدت أن من المهم جدًا أن البنت تحترم نفسها لكي يحترمها الأخرون وأن تدرس، وأن تدافع عن حقوهقا ولا تسمح بالإهانة.

وأشارت إلى أنها قدمت أغنية عن ذلك وهي "اريد ان اتعلم" وهي تحث على هذا الموضوع وتؤكد ضرورة التعليم للفتيات وأهميته بالنسبة لهن.

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