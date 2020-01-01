شاهد.. رانيا يوسف تتوعد المتحرشين: "هنشر صور 5 منهم كل يوم"

السبت 11/يوليه/2020 - 02:45 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
هدى عبدالرازق
أعلنت الفنانة رانيا يوسف، أنها ستتخذ إجراءً تجاه المتحرشين بها لفظيا على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة: "قررت أفضح المتحرشين، بيدخلوا يكتبوا ليا كلام يشيب".

وقالت "يوسف"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنها لديها حالة ذهول مما تراه على صفحاتها، والأمر يتفاقم، ولا يوجد عقاب للمتحرشين، مضيفا: "طب قولتوا اللبس قولنا هناخد بالنا.. طب الرجال والأطفال، والطفلة زينة 4 سنوات كانت لبسه فستان زي رانيا يوسف وضعهم إيه دول.. هو في إيه، مش دي الأخلاق اللي اتربينا عليها".

وأوضحت أنها قررت أن تنشر صور 5 متحرشين بها عبر صفحاتها يوميا، مطالبة الفتيات ألا يسمحوا لأحد أن يتحرش بهم، كاشفة أنها تلقت رسائل تهديد بعد نشرها صور متحرشين، معقبة: "هفضحهم، لازم يكون في إجراء قوي".

وأكدت أنه لو كان هناك عقاب رادع منذ ظهور حالة التحرش المعروفة بـ"فتاة العتبة" والتي حدثت منذ 25 عام، كان الوضع لن يتفاقم بهذا الشكل.

بيان مهم من النائب العام
وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة، بيانا أكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى أحمد بسام ذكى، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونا.

وتؤكد النيابة العامة بتلك المناسبة عدم تلقيها أي شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء أمس الجمعة، الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري، والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

هذا، وتؤكد النيابة العامة أنه لم يجر مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أي اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور.

وتهيب النيابة العام بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي شديد الحذر والحرص فيما يتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام فقط، وحدها دون غيرها، من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال النيابة العامة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك.

وأكدت اتخاذَها جميع الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم، مشددة على حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.

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رانيا يوسف بوابة الفجر الفجر التحرش أحمد بسام زكي

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