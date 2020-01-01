الزمالك يقطع الطريق أمام الرجاء بشأن ضم حميد أحداد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:57 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أميرة فطيم
حسم نادي الزمالك مصير المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، بعدما انتهت فترة إعارته مع الرجاء البيضاوي في 30 يونيو الماضي.

ورفض مسؤلو نادي الزمالك استمرار حميد أحداد مع فريق الرجاء، لنهاية الموسم، رغم سعي النادي المغربي لشراء اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأرسلت إدارة نادي الرجاء خطابا إلى نادي الزمالك، للمطالبة بتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب وتكملة الموسم، في ظل رغبة حميد أحداد في الاستمرار في الدوري المغربي.

وشدد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على ضرورة إعادة اللاعب مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء، وعدم تجديد إعارته أو بيعه، مؤكدا على حاجه الفريق لخدماته في الفترة القادمة.

يذكر أن الزمالك سيواجه فريق الرجاء البيضاوي، خلال شهر سبتمبر المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي، قد أعلن سابقا، عن إقامة نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال، بنظام المباراة الواحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب على ملعب محايد.

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