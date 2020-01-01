عاجل.. أسامة نبيه يعود للدوري السعودي

قرر مجلس إدارة نادي الشعلة السعودي، تعيين أسامة نبيه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تلذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي.





وقد أعلنت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعيين أسامة نبيه على رأس القيادة الفنية للفريق الأول رفقة الثنائي المصري محمد صبري وأحمد عبد المقصود.









وينافس فريق الشعلة السعودي على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث ينافس ضمن الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الملك.



