عاجل.. أسامة نبيه يعود للدوري السعودي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
قرر مجلس إدارة نادي الشعلة السعودي، تعيين أسامة نبيه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تلذي يشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تعيين أسامة نبيه على رأس القيادة الفنية للفريق الأول رفقة الثنائي المصري محمد صبري وأحمد عبد المقصود.


وينافس فريق الشعلة السعودي على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث ينافس ضمن الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الملك.

وسبق للاعب الزمالك السابق العمل كمدرب لنادي الزمالك ومدرب عام وكذلك عمل كمدرب مساعد في جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر أبان تدريبه للمنتخب المصري. 

أخبار تهمك

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 7 ساعات

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 11 ساعة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يوقع مع نجم بيراميدز

منذ ثلث ساعة

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ أقل من ساعتين

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

طفل يتسبب في غرق 11 شخصا داخل شاطئ الموت بالإسكندرية (القصة الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ حوالي 4 ساعات

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

مفاجأة.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

11:02 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

08:42 م

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى