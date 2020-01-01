موعد انطلاق بطولة الدوري الألماني في الموسم الجديد

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن رابطة الدوري الألماني الدرجة الأولى (البوندزليجا) رسميًا عن موعد إنطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني لموسم 2020/2021.





وأفادت رابطة الدوري الألماني بأن الموسم الجديد للدوري المحلي سينطلق يوم 18 سبتمبر المقبل علمًا بأن بايرن ميونخ كان قد توج باللقب في الموسم الحالي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الدوري الألماني هو أول دوري أوروبي يتم إستئنافه بعد توقفه عدة أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وقد توج بايرن ميونخ باللقب بفارق 13 نقطة عن الوصيف بروسيا دورتموند.





وأوضحت التقارير الصحفية أن بايرن ميونخ حصد اللقب للمرة الثامنة على التوالي واللقب الثلاثين في تاريخه في بطولة الدوري الألماني.



