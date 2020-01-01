وداعا أيقونة الفنون الشعبية ..هكذا نعت إسعاد يونس وفاة محمود رضا

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حرصت الفنانة إسعاد يونس على نعى الفنان الراحل محمود رضا، والد الفنان شيرين رضا، الذى رحل عن عالمنا اليوم.





ونشرت إسعاد يونس عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للراحل، وعلقت قائلة" وداعاً أيقونة الفنون الشعبية"







يذكر أن من ضمن إنجازات محمود رضا أنه حصل على الجائزة الأولى والثانية، عن رقصة النوبة، والميدالية الذهبيةعن رقصة "يا مراكبي"، والجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان "جوهانسبرج" 1995، كما حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وذلك لتميزها وآدائها الراقي وتقديمها نوع مختلف من الرقص ، وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.