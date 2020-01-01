عاجل - إصابة 50 لاعبًا بفيروس كورونا في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:32 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
وكالات
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد الفحوصات الطبية الأخيرة التي خضع لها لاعبي الأندية السعودية تمهيدًا لعودة الدوري.

وأعلن الاتحاد السعودي ثبوت إصابة خمسين لاعبا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) بفيروس كورونا المستجد.

ونشر اتحاد اللعبة إحصائية للفترة بين 21 يونيو و 8 يوليو والتي أظهرت إصابة 50 لاعبا و47 إداريا وفنيا من أندية الدوري البالغة 16 ناديا، بمجموع إصابات وصل إلى 97 مصابا بالفيروس من أصل 1351 فحصا مخبريا.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية عودة النشاط الرياضي يوم 21 يونيو الماضي، بعد توقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وبحسب الإحصائية فقد تم إجراء 781 فحصا في أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والبالغ عددها 20 ناديا حيث أظهرت إصابة عدد 25 لاعبا فيما خلت من أي حالة ايجابية للإداريين والفنيين.

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