أحمد حاتم لـ"الفجر الفني": تعلمت الكثير من محمود حميدة.. وهذا ماحمسني للمشاركة في "الغسالة " (حوار)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:35 م
احمد حاتم
احمد حاتم
حوار ولاء عبد الناصر
*ماحمسني للمشاركة في "الغسالة" أن الفكرة جديدة ومختلفة.


*محمود حميدة إضافة لأي عمل وتعلمت منه الكثير.


*هناك كيميا بيني وبين هنا الزاهد.


*المخرج عصام عبد الحميد سيكون مفاجأة للصناعة.



بكاريزما وحضور خاص، استطاع أن يلفت الأنظار، ويكون شعبية كبيرة له، تمتع بالذكاء في اختيار أدواره، ودائماً ما يقدم المختلف والجديد، شارك في الكثير من الأعمال الفنية الهامة منها "المركب، الهرم الرابع، قصة حب، أوقات فراغ، الكنز 2"، وغيرها، يخوض الآن تجربة جديدة ومختلفة بفيلم "الغسالة".


أجري "الفجر الفني" حواراً خاص مع الفنان أحمد حاتم، ليحدثنا عن تجربته فى فيلم "الغسالة"، تفاصيل شخصيته في العمل، كواليس العمل مع هنا الزاهد، ماتعلمه من الفنان محمود حميدة".


وإلى نص الحوار:

في البداية ..ما الذى حمسك للمشاركة في فيلم "الغسالة"؟

المشروع ككل جديد ومختلف، فعندما قرأت السيناريو تحمست جداً لخوض هذه التجربة الجديدة، والعمل به العناصر المتكاملة التى تجذب أي فنان للمشاركة سواء من السيناريو أو الأبطال المشاركين فيه.


تعد هذه أول تجربة إخراجية للمخرج عصام عبد الحميد ..لم تتخوف من خوض التجربة معه؟

بالعكس تماماً، فأنا أعرف عصام عبد الحميد واشتغلت معه عندما كان مساعد مخرج، وهو شخص مجتهد وشاطر، وبعد عرض هذا العمل هيكون مفاجأة في الصناعة.


ماذا عن كواليس العمل بينك وبين هنا الزاهد ..وخاصة أنه ثان تعاون بينكما؟

الكواليس كانت لطيفة وممتعة جداً، خاصة أنا وهنا علاقتنا قوية أوي ببعض، وفاهمين دماغ بعض، وأنا بحب العمل معها، فأشعر كأن بيننا كيميا.


ماهى تفاصيل شخصيتك في فيلم "الغسالة"؟

أجسد شخصية "دكتور"، في كلية العلوم، يحاول صنع "غسالة" شكلا فقط، ولكن مضموناً لغرض الصلح بينه وبين حبيبته.



كيف تري مشاركة الفنان محمود حميدة في العمل ؟


محمود حميدة أستاذ في المهنة، وإضافة لأي عمل في السينما، وكان شرف لى أن أعمل معه، فأنا كنت أتمنى العمل معه من فترة، وتعلمت منه الكثير خلال الحوارات التى دارت بيننا أثناء التصوير، وتعلمت من حكاياته وقصصه المليئة بالخبرة.


هل أثرت أزمة كورونا على فيلم "الغسالة" ..وما موعد عرضه؟

بالفعل أثرت بشكل كبير على الفيلم في آخر ثلاثة أيام، وتوقفنا بسبب الحظر، وكملنا بعد الحظر، وإن شاء الله لو في نصيب هيتعرض قريب جداً.



ماذا عن فيلم "أوقات فراغ 2"؟

هو مشروع قائم وقعنا عليه مع المنتج هشام عبدالخالق، لكن لا أعلم موعد تنفيذه حتى وقتنا الحالى.


ما جديد أحمد حاتم خلال الفترة المقبلة؟

لا أعلم إلى وقتنا الحالى ما الجديد الذى سوف أقدمه، لكن فى أسابيع قليلة سيكون لدىّ شىء أستطيع أن أتحدث عنه، وعندما يكون الوقت المناسب لتحدث عنه سأصرح به.

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