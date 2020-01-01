موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

كشف موقع «فووت 24» التونسي، عن أن الظهير الأيمن الدولي حمزة المثلوثي، وقع عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة 3 سنوات، لينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء في يونيو 2023.









وقال الموقع التونسي، أن لاعب الصفاقسي، سيصل القاهرة، الأحد، للانضمام إلى الفريق الأبيض، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع النادي الصفاقسي.





يذكر ان خالد الغندور، مقدم برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك، أكد، أمس الخميس، حسم الزمالك 3 صفقات بشكل نهائي، بينهم أجنبيان، وجارٍ التفاوض لحسم صفقتين جديدتين.



