مجدي الجلاد: خيرت الشاطر هدد بحبسي 4 أعوام (فيديو)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:51 م
الإعلامي مجدي الجلاد
الإعلامي مجدي الجلاد
أمنية فوزي
قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير موقع مصراوي، إن القيادي الإخواني خيرت الشاطر أبلغ أحد محرري الوطن، أنه سوف يسجن مجدي الجلاد 4 أعوام في قضية الخلية العسكرية لجماعة الإخوان في جامعة الأزهر، التي كتب عنها عندما كان في المصري اليوم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جريدة الوطن دائمًا في صف الوطن، مضيفا أنه فوجئ بحالة الخصومة والعداء من جماعة الإخوان الإرهابية وصلت إلى حد التهديد

وأضاف الجلاد، أن الإخوان اعتدوا عليه خلال ذهابه للتصويت في لجنته بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية عام 2012، مشيرا إلى أن الإخوان قالوا له:«كلها ساعات وهيجي محمد مرسي وهيقطعوا رقبتهم جميعا في ميدان التحرير».



اقرأ أيضا.. مفتي الجمهورية: خلل علمي حدث في الـ80 سنة الماضية

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، احتكرت الحقيقة والحق لأنفسهم، موضحا: "كل المعاني التي أربكت المشهد المصري على مدار الـ 80 سنة الماضية كانت نتيجة الخلل العلمي والفكري الذي كان ملازما لجماعة الإخوان".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان قاموا بالتجريف والإنهاك والعدول عن المعاني الإسلامية، متابعا أن سيد قطب قام بالتنظير وقال إن الإسلام موجود لدينا وأن الإسلام في المجتمع ليس موجودًا.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن سيد قطب قال إن الإسلام غائب عن الواقع منذ نحو 500 عام، وهو أمر خطير للغاية لأن المسلمون لم يعد لهم وجود في تلك الفترة كما أدعى قطب.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الصراع والصدام حتمية تاريخية في فكر الإخوان ومنظرهم سيد قطب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجدي الجلاد خيرت الشاطر حبس بوابة الفجر الوطن

أخبار تهمك

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ أقل من نصف ساعة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن تراجع إصابات كورونا (بيان يومي)

منذ ساعة و نصف

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 10 ساعات

طفل يتسبب في غرق 11 شخصا داخل شاطئ الموت بالإسكندرية (القصة الكاملة)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

منذ أقل من ساعة

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

منذ أقل من ساعة

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

خبير لوائح: شكوى الأهلي سبب اتجاه الزمالك لوزارة التموين بشأن "نادي القرن"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

علي جمعة: "الإخوان" والإلحاد وجهان لعملة واحدة

المفتي: سيد قطب ألغى 500 عام من تاريخ المسلمين (فيديو)

شوقي علام: الإخوان يسعون للتمكين منذ عام 1939 (فيديو)

المفتي: غياب المنهجية الأزهرية عن الإخوان سبب ضلالهم

وزير سابق: سيد قطب خطط لإغراق شعب مصر (فيديو)

وزير الثقافة الأسبق: أفكار الإخوان شيعية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

10:30 م

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

10:03 م

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى