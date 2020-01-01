مجدي الجلاد: خيرت الشاطر هدد بحبسي 4 أعوام (فيديو)

قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير موقع مصراوي، إن القيادي الإخواني خيرت الشاطر أبلغ أحد محرري الوطن، أنه سوف يسجن مجدي الجلاد 4 أعوام في قضية الخلية العسكرية لجماعة الإخوان في جامعة الأزهر، التي كتب عنها عندما كان في المصري اليوم.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جريدة الوطن دائمًا في صف الوطن، مضيفا أنه فوجئ بحالة الخصومة والعداء من جماعة الإخوان الإرهابية وصلت إلى حد التهديد





وأضاف الجلاد، أن الإخوان اعتدوا عليه خلال ذهابه للتصويت في لجنته بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية عام 2012، مشيرا إلى أن الإخوان قالوا له:«كلها ساعات وهيجي محمد مرسي وهيقطعوا رقبتهم جميعا في ميدان التحرير».











