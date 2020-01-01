مجدي الجلاد: خيرت الشاطر هدد بحبسي 4 أعوام (فيديو)
الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:51 م
أمنية فوزي
قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير موقع مصراوي، إن القيادي الإخواني خيرت الشاطر أبلغ أحد محرري الوطن، أنه سوف يسجن مجدي الجلاد 4 أعوام في قضية الخلية العسكرية لجماعة الإخوان في جامعة الأزهر، التي كتب عنها عندما كان في المصري اليوم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جريدة الوطن دائمًا في صف الوطن، مضيفا أنه فوجئ بحالة الخصومة والعداء من جماعة الإخوان الإرهابية وصلت إلى حد التهديد
وأضاف الجلاد، أن الإخوان اعتدوا عليه خلال ذهابه للتصويت في لجنته بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية عام 2012، مشيرا إلى أن الإخوان قالوا له:«كلها ساعات وهيجي محمد مرسي وهيقطعوا رقبتهم جميعا في ميدان التحرير».
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وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، احتكرت الحقيقة والحق لأنفسهم، موضحا: "كل المعاني التي أربكت المشهد المصري على مدار الـ 80 سنة الماضية كانت نتيجة الخلل العلمي والفكري الذي كان ملازما لجماعة الإخوان".
وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان قاموا بالتجريف والإنهاك والعدول عن المعاني الإسلامية، متابعا أن سيد قطب قام بالتنظير وقال إن الإسلام موجود لدينا وأن الإسلام في المجتمع ليس موجودًا.
وتابع مفتي الديار المصرية، أن سيد قطب قال إن الإسلام غائب عن الواقع منذ نحو 500 عام، وهو أمر خطير للغاية لأن المسلمون لم يعد لهم وجود في تلك الفترة كما أدعى قطب.
وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الصراع والصدام حتمية تاريخية في فكر الإخوان ومنظرهم سيد قطب.
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