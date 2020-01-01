خبير اقتصادي: 3 أسباب وراء ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 2.2 مليار دولار ليصل لنحو 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 يرجع إلى 3 أسباب، أولها حصول مصر على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار، والأمر الثاني يتمثل في موافقة صندوق النقد الدولي على قرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني بمبلغ 5.2 مليار دولار ووصول الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2 مليار دولار.

وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الجمعة، أن السبب الثالث يرجع إلى طرح الحكومة المصرية لسندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل لمستوى غير مسبوق بنهاية فبراير 2020 ليصل لنحو 45.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا كان لها تداعيات على أهم مصادر النقد الأجنبي وهي: السياحة التى انخفضت  إيراداتها  بعد تأثرها جراء إيقاف حركة الطيران وإغلاق الفنادق في الفترة السابقة؛ وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس




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