شاهد.. أردوغان ينصب على المرتزقة السوريين في ليبيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:44 م
اردوغان
اردوغان
قال الكاتب الصحفي عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن مؤسسات تركية وطنية رصدت نشاطا كبيرا متورط فيه مجموعة من رجال الأمن المقربين من أردوغان.

وأضاف "حتيتة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه المجموعة تتاجر في الأسلحة وفي الإرهابيين، وتستعين بالمرتزقة في نقل الأسلحة وغيرها.

وتابع: المرتزقة السوريين في تركيا تعرضوا للنصب من قبل النظام التركي خلال الفترة الماضية، فالنظام التركي يقدم أوراقا لحكومة الوفاق في ليبيا، تفيد بأن كل مرتزق له أجر يبلغ 2000 دولار، و"الوفاق" لا تسلم هذه الأجور للمرتزقة.

وأردف عبدالستار حتيتة، أن حكومة الوفاق الليبية تحيل أجور المرتزقة إلى البنك المركزي التركي وإلى نظام أردوغان الذي يقوم بدفع ما يقرب من 5 آلاف ليرة تركية للمرتزقة، أي ما يعادل 700 دولار فقط.


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