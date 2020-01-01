شاهد.. مكالمة مسربة تكشف طريقة دفع رواتب "مرتزقة أردوغان" في ليبيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:43 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
عرض الإعلامي محمد موسى، مكالمة مسربة لاثنين من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن المكالمة عبارة عن سمسار مرتزقة يتفق مع مرتزق سوري على الانضمام لكتائب أردوغان الإرهابية بليبيا والآخر يتساءل هاخد كام في الشهر وهيوصلوا ليا إزاي".

وأضاف: "المرتب الشهري 1700 دولار بخلاف مصاريف القتلة المرتزقة بالكامل علي حساب كتائب أردوغان اللي هي أصلاً مدفوعة من أموال الشعب الليبي التي نهبها إخوان أردوغان من جانب ومن جانب آخر من أموال الشعب القطري الذي يحكمه أمير الإرهاب تميم الدم اللي بيبعتر فلوس الشعب القطري علي أردوغان وأتباعه من التنظيمات الإرهابية".

وطالب موسى الشعب الليبي بضرور الاتحاد وتنحية الخلافات الشخصية من أجل طرد المستعمر التركي، قائلا: "يارب ناخد بالنا بقا وكفاية كدة لازم الشعب الليبي كله يتحد خلف جيشه الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الوقت مش في صالحكم".



اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكالمة مسربة مرتزقة ليبيا بوابة الفجر الإعلامي محمد موسى اردوغان

أخبار تهمك

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

منذ أقل من ساعة

الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

طفل يتسبب في غرق 11 شخصا داخل شاطئ الموت بالإسكندرية (القصة الكاملة)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن تراجع إصابات كورونا (بيان يومي)

منذ ساعة و نصف

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 10 ساعات

موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

منذ أقل من ساعة

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 6 ساعات

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

منذ أقل من نصف ساعة

خبير لوائح: شكوى الأهلي سبب اتجاه الزمالك لوزارة التموين بشأن "نادي القرن"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: المشير خليفة حفتر أسقط حكومة السراج (فيديو)

أحمد موسى يطالب بإغلاق المصايف هذا العام

نشأت الديهي: ما يحدث في ليبيا احتلال عثماني جديد (فيديو)

بسمة وهبة: أردوغان موهوم بالخلافة.. وينشر الخراب في ليبيا

يوثق جرائم أردوغان في حق الصحفيين (فيديو)

حزب الوفد: مبادرة السيسي تنهي معاناة الشعب الليبي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

أول قرار من الأهلي ضد الزمالك بشأن أزمة «نادي القرن»

10:30 م

أزمة مدوية تهدد انتقال رمضان صبحي للأهلي

10:03 م

مفاجأة كبرى بشأن أزمة نادي القرن بين الأهلي والزمالك

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى