شاهد.. مكالمة مسربة تكشف طريقة دفع رواتب "مرتزقة أردوغان" في ليبيا
الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:43 م
عرض الإعلامي محمد موسى، مكالمة مسربة لاثنين من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.
وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن المكالمة عبارة عن سمسار مرتزقة يتفق مع مرتزق سوري على الانضمام لكتائب أردوغان الإرهابية بليبيا والآخر يتساءل هاخد كام في الشهر وهيوصلوا ليا إزاي".
وأضاف: "المرتب الشهري 1700 دولار بخلاف مصاريف القتلة المرتزقة بالكامل علي حساب كتائب أردوغان اللي هي أصلاً مدفوعة من أموال الشعب الليبي التي نهبها إخوان أردوغان من جانب ومن جانب آخر من أموال الشعب القطري الذي يحكمه أمير الإرهاب تميم الدم اللي بيبعتر فلوس الشعب القطري علي أردوغان وأتباعه من التنظيمات الإرهابية".
وطالب موسى الشعب الليبي بضرور الاتحاد وتنحية الخلافات الشخصية من أجل طرد المستعمر التركي، قائلا: "يارب ناخد بالنا بقا وكفاية كدة لازم الشعب الليبي كله يتحد خلف جيشه الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الوقت مش في صالحكم".
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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