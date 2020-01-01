مصر تسجل مرتبة متقدمة في سرعات الإنترنت الأرضي حول العالم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

كشف تقرير لموقع  speed test""، الذي يقيس  متوسط سرعات الأنترنت الأرضي  على صعيد مستوي 174  دولة حول  العالم شهريا، عن تصدر دولة سنغافورة القائمة بينما أحتلت دولة فنزويلا المرتبة الأخيرة بسرعة بلغت 3.50 ميجابت.

 

وتصدرت دولة "سنغافورة" قائمة أسرع إنترنت ارضي  خلال شهر يونيو بـسرعات بلغت 208.16 ميجابت، ثم جاءت  هونج كونج بـسرعة  192.09 ميجا، ثم تايلاند بسرعة  171.36 ميجابت .

 

وفي المركز الرابع، جائت سويسرا بـ سرعة إنترنت ارضي  164.32 ميجابت ، تلتها رومانيا بـبسرعة إنترنت ارضي 163.54 ميجا ، واحتلت المركز السادس في القائمة دولة  آندروا الواقعة بين دولتي فرنسا وإسبانيا بـسرعة مسجلة لخدمات الانترنت الارضي لديها 161.59 ميجا.

 

 

وشهد مركز مصر تقدما ملحوظا في متوسط سرعات الأنترنت الأرضي خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، حيث تقدمت اربع مراكز على الصعيد العالمي لتأتى في المركز 109 بسرعات بلغت 23.01 ميجا بت لكل ثانية، بينما جاءت في المركز الخامس افريقيا، بعدما جاءت غانا فى المركز الأول أفريقيا مسجلة متوسط سرعة للإنترنت الأرضي وصل إلي 38.93 ميجا، وجنوب أفريقيا في المركز  الثاني أفريقيا بـ 36.35 ميجابت، تلتها مدغشقر فى المركز الثالث افرقيا 34.94 ميجا، وحلت كوت ديفوار فى المركز الرابع أفريقيا بـ 24.75 ميجا.

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