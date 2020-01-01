رامي صبري يغني "بحس بيه" والجمهور: "أنت كده هتخليني أرجع للاكس"

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نشر الفنان رامي صبري، فيديو جديد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، وكان في الفيديو يغني أغنيته "بحس بيه".





حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:" تحفة جدا عظمة أوي يعني ، أنت فنان عظيم و أغانيك كلها حلوة أنا فخورة جدا إني بسمعك و بفرح جدا لما ألاقي حد بيسمعك بحس إن أخيرا فيه ناس بتفهم فالفن" .





وكتب معجب آخر:"إيه الجمال ده ياعم أنت كده هتخلينى أروح أكلم ال Ex"



وقال آخر:"انتا بتسلطن الواحد كدا يخربيت إحساسك يا جدع".



يذكر أن آخر أعمال رامي كانت أغنية "غريب الحب"، وعي تتر مسلسل "فرصة تانية"، وتقول كلمات الأغنية: "غريب الحب مين فاهمه.. مابين اتنين بيتفارقوا .. وبين اتنين بيتفاهموا.. فى حد الحب ده سارقه .. وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها.. واهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين".





"وان كان فيه حاجة احنا خسرناها هنعوض ف الجيات .. لسة فـ عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين.. ونروح ونسيب ونقول محصلش نصيب .. ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب .. يفكروا باللي اتنسى بعد اما جرحه يطيب".











يذكر أن "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، بجانب كل من أحمد مجدي، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين.











