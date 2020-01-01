الولايات المتحدة تتأهب من أجل مواجهه "فاي"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن هناك قلق من اجتياح العاصفة المدارية "فاي" شمال شرق البلاد المكتظ بالسكان، وتتسبب في هطول أمطار متوسطة وغزيرة مع احتمال حدوث سيول.

 

وكانت العاصفة قد تشكلت حديثا ووصلت لقوة عاصفة مدارية بعد ظهر يوم الخميس مثيرة رياحا متواصلة، وصلت سرعتها إلى 64 كيلومترا في الساعة.

 

وقالت هيئة الأرصاد يوم الجمعة، إن العاصفة تسببت في هطول أمطار بالفعل على عدة ولايات بمنطقة الأطلسي الأوسط قبل أن تصل إلى اليابسة.

 

و"فاي" التي تشكلت إلى الشمال مباشرة من كيب هاتيراس في ولاية نورث كارولاينا كانت تبعد صباح الجمعة نحو 89 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الشرقي من ميريلاند وتتحرك شمالا بسرعة 16 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن تمر على جنوبي نيوجيرسي في وقت لاحق اليوم.

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