تعرف على موعد عودة بن شرقي وأوناجم إلى الزمالك

أعلن سعيد أمزازي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، عن منح الحكومة جميع المواطنين العالقين في المغرب فرصة العودة لبلادهم يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020.





وكتب أمزازي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "السماح بمغادرة تراب المملكة ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليو 2020، أما بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنتين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني المغربي، والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين في المغرب".





يذكر أن الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، تأخروا عن العودة للقاهرة، بسبب سفرهم في وقت سابق وتعليق رحلات الطيران بين البلدين بسبب جائحة كورونا.



