عبد الرحمن رشاد: الإخوان حاولوا السيطرة على إذاعة القرآن الكريم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:00 م
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
قال الإعلامي عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إن الإذاعة المصرية قاومت المد الإخواني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان حاولت السيطرة على إذاعة القرآن الكريم والشباب والرياضة في البداية.

وكشف عبد الرحمن رشاد، أن جماعة الإخوان بدأت في تنفيذ عدة خطوات للسيطرة على الإذاعة المصرية عبر الاستيلاء على تراث الإذاعة، ومحاولة فرض ضيوف بعينهم على البرامج، وهو ما قاومه الزملاء في الإذاعة من خلال إحداث توازن بين ضيوف الإخوان في 2012 وبين باق الضيوف.

وأشار رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إلى أنه في 3  يوليو 2013 عندما أرسل محمد مرسي البيان الشهير عبر الفاكس إلى بعض خلاياه في الإذاعة وكان حينها على الهواء وقطع البيان ورفض إذاعته، عندما طالب عشيرته بالخروج إلى الشارع.

وأكد عبد الرحمن رشاد أنه لولا الدعم من القوات المسلحة ومن الشعب المصري لكان الإخوان استولوا على الإذاعة المصرية وجعلوها منبرا لها.

مفتي الجمهورية: خلل علمي حدث في الـ80 سنة الماضية

وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، احتكرت الحقيقة والحق لأنفسهم، موضحا: "كل المعاني التي أربكت المشهد المصري على مدار الـ 80 سنة الماضية كانت نتيجة الخلل العلمي والفكري الذي كان ملازما لجماعة الإخوان".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان قاموا بالتجريف والإنهاك والعدول عن المعاني الإسلامية، متابعا أن سيد قطب قام بالتنظير وقال إن الإسلام موجود لدينا وأن الإسلام في المجتمع ليس موجودًا.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن سيد قطب قال إن الإسلام غائب عن الواقع منذ نحو 500 عام، وهو أمر خطير للغاية لأن المسلمون لم يعد لهم وجود في تلك الفترة كما أدعى قطب.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الصراع والصدام حتمية تاريخية في فكر الإخوان ومنظرهم سيد قطب.

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