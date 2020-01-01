المغرب تسجل 249 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها اليوم الجمعة، عن تسجيل 249 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعةً الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 15328.

 

وأوضحت الصحة المغربية إن عدد الوفيات ارتفع إلى 243 بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 11827 بعد تعافي 380 شخصاً.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,462 مليون إصابة، بينهم أكثر من 558 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,261 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في المغرب كورونا فيروس كورونا فيروس كورون المنظمه العالميه المغرب الصحه العالميه

أخبار تهمك

أول تعليق من ريال مدريد على قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

أخطر من كورونا.. ظهور "التهاب مميت" في كازاخستان والصحة العالمية تتدخل

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

منذ 39 دقيقة

الضربات تتوالى.. ريال مدريد يُعلن إصابة نجم الملكي

منذ ساعة و 20 دقيقة

أزمة جديدة بين الزمالك ونجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

محمد صلاح في خطر بسبب كلوب!

منذ أقل من ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ ساعة و 25 دقيقة

الكاف يترقب شكوى الأهلي الرسمية ضد الزمالك

منذ 19 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

مصر للطيران تكشف تفاصيل رفض الصين استقبال طائرة مصرية

منذ ساعتين

خبير لوائح: شكوى الأهلي سبب اتجاه الزمالك لوزارة التموين بشأن "نادي القرن"

منذ أقل من ساعتين

طفل يتسبب في غرق 11 شخصا داخل شاطئ الموت بالإسكندرية (القصة الكاملة)

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

المغرب يسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب: تسجيل 89 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يعلن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 48 مصابا

المغرب: 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

السلطات المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل| إثيوبيا تقترح تأجيل البت في النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة.. ومصر ترد

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

03:31 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

05:59 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى