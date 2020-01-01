بعد زيارة مصر.. 165 سائحا يعودون إلى بلادهم دون أي إصابات بكورونا

غادرت اليوم الجمعة طائرتين من مطار شرم الشيخ إلى دولة أوكرانيا على متنهما 165 سائحا، وذلك بعد انتهاء رحلاتهم السياحية التي استمتعوا خلالها بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون وقوع أية إصابة طوال فترة إقامتهم بمصر.





وتستمر الرحلات السياحية الخارجية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري في العودة الي بلادها بعد انتهاء مدة هذه الرحلات بمصر.





الجدير بالذكر أن أولى الرحلات السياحية التي وصلت الي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، في الأيام الأولى لاستئناف مصر حركة السياحة الوافدة إليها، كانت قد بدأت أمس في العودة إلي بلادها بعد انتهاء رحلاتهم السياحية، حيث أشاد السائحون بالإجراءات الاحترازية المقررة وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة والتي لم تؤثر سلبا على استمتاعهم بوقتهم وبالمناظر الخلابة بهذه المدن.





وحرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أمس الخميس أثناء زيارته بمدينة شرم الشيخ علي مقابلة السائحين المتواجدين على الشواطئ، واطمئن على مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية.





وأكد السائحون للوزير أنهم قضوا وقتا ممتعا بمدينة شرم الشيخ وكانوا في أمان، لافتين إلى أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة من الوزارة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية، وأنهم سيخبرون اصدقائهم وزملائهم عند عودتهم الي بلادهم عن مدي التزام الفنادق بضوابط السلامة الصحية التي أعلنتها مصر، وينصحوهم بالذهاب الى مصر في رحلات سياحية.





كما تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، متحف شرم الشيخ الأثري، وذلك خلال الجولة التفقدية لهما بالمحافظة وتمهيدًا لافتتاح المتحف الوشيك.





جاء ذلك لمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي وما تم انجازه من أعمال بالمشروع، بمرافقة العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية.



