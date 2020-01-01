حكيم في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:31 م
حكيم
حكيم
ولاء عبد الناصر
يحرص المطرب حكيم على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر حكيم عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها وكأنه في عطلة صيفية، وهذا اتضح من الملابس التى كان يرتديها، وعلق قائلاً"هانت انشالله كله هيفتح و نرجع نبسطكم في الحفلات تاني وحشتوني يا احلي جمهور".


نبذة عن حكيم:


عبد الحكيم عبد الصمد كامل ولد بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا بدأ الغناء وهو في العاشرة من عمره في حفلات المدرسة والأسرة فاكتسب شهرة في بلدته – وفي المرحلة الثانوية جاء إلى القاهرة للبحث عن فرصة للغناء – فغنى في الملاهي الليلية والأفراح – وحاول والده إن يبعده عن الغناء والعودة إلى بلدته لاستكمال دراسته لكنه لم يستجب – وبدأ يذيع صيته في مجال الغناء في الأفراح. في عام 1989 تعرف على الفنان حميد الشاعري والذي قدمه إلى صاحب شركة سونار والتي أصدرت له أول البوم غنائي باسم (نظرة) وحقق نجاحا وانتشارا كبيرا

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