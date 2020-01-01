ريال مدريد يبدي رأيه في قرعة دوري أبطال أوروبا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، أن قبل التفكير في قرعة ربع ونصف النهائي، لابد من  إقصاء مانشستر سيتي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال بوتراجينيو، خلال تصريحاته لقناة ناديه الرسمية: "علينا التكيف مع الظروف، والاتحاد الأوروبي اختار هذا النظام الجديد للبطولة، وما علينا القيام به أولا هو إقصاء مانشستر سيتي، ونأمل أن نتمكن من الذهاب إلى البرتغال في ربع النهائي، حيث مازلنا لا نعرف من سيكون خصمنا بالتأكيد وكل شيء يتم افتراضه فقط حاليًا".

وأضاف: "يجب أن نعيش الواقع، وواقعنا هو مواجهة ألافيس الليلة، أما بالنسبة لدوري الأبطال خصمنا هو مانشستر سيتي، فينتظرنا 4 مباريات نهائية في الليجا، ويجب أن نسير حتى نهاية هذا الطريق".

واختتم: "في الوقت الحالي، نرى فريقًا قويًا ومقنعًا وملتزمًا، بالإضافة إلى المواهب الفردية".

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