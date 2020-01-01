مصر للطيران تكشف تفاصيل رفض الصين استقبال طائرة مصرية

كشفت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، عن تفاصيل رفض الصين استقبال طائرة مصرية رقم 958 من طراز (بوينج B777-300) والتي أقلعت على خط سير "القاهرة جوانزو (الصين) القاهرة" بتاريخ 8 يوليو الجاري وعادت 9 يوليو.





وأوضحت شركة الطيران في بيان، أنها تعاقدت على حمولتها بالكامل، كشحن بضائع لصالح أحد العملاء، ولا يوجد عليها حجز ركاب، مضيفة أنه تم سداد مستحقات الشحن للشركة بالكامل قبل إقلاعها كما هو متبع.





وأضافت الشركة، أنه فور وصول الرحلة إلى مطار جوانزو بالصين، رفضت الجهة المتعاقدة مع العميل استلام الشحنة؛ لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، موضحة أنه نظرًا لارتباط الطائرة بجدول تشغيل، وعدم اتمام إجراءات استلام الشحنة، تم اتخاذ قرار بعودة الطائرة إلى مصر.





وأوضحت الشركة، أنها لم تتحمل أي تكاليف مادية، على خلاف ما ذكر في بعض وسائل الإعلام، حول خسارة 3 ملايين جنيه بسبب خطأ فني في التشغيل.





آخر تطورات فيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.



