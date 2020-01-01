مصطفى بكري يعلن أبرز الأسماء المتداولة لمجلس الشيوخ

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:14 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
أمنية فوزي
أذاع برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد"، بعض الأسماء التي يجري تداولها في المحافظات المختلفة كمرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، مؤكدا ان هذه الأسماء لم يتم حسمها بشكل نهائي بعد، وهذه الأسماء هي:

-د محمد متظور
-حسام الخولي
-د محمود مصطفي
-مهندس محمد المرشدي
-رجل الأعمال محمد حلاوة
-فريدة النقاش
-ياسر الهضيبي
-فريد زهران
-د عايدة نصيف
-هالة كمال
-د ايهاب وهبة
-مهندس احمد حسين صبور
-ناجح جلال 
-محمد عزمي
-رأفت زكي سوس
-عز جودة
-محمودالسيد
-احمد صبري
-صالح السويدي
-محمود منصور
-عبدالخالق عياد
-أحمد فؤاد كينواي
-محمود القط
-طارق عبدالعزيز
-حسن البحيري
-علي العجواني
-أشرف عبدالونيس
-حنا جرجس
-أكمل فاروق
-هاني العسال
-حازم الجندي
-حماد موسي
-احمد جلال أبوالدهب
-وائل الأمير
-وائل طارق إسماعيل
-صالح سلطان
-عادل ناصر
العامري فاررق
-عمر زايد
-أسامة عكاشة
-طارق رسلان
-محمد كمال موسي
-أبوالنجا المحرزي
-عبدالراضي عربي

في سياق آخر، عمم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، خطاب لجميع مديري المديريات التعليم بالمحافظات علي مستوي جمهورية مصر العربية. 

وقال الخطاب: حيث أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بتحديد يوم الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس والخميس الموافق ١٣ أغسطس علي أنها أيام تجري بها انتخابات مجلس الشيوخ ونظرا؛ لأن الانتخابات تجري بمدارس وزارة التربية والتعليم ونظرا؛ لانتهاء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ١٣ أغسطس ٢٠٢٠، لذلك يرجي التكرم بتفادي ترشيح مدارس التعليم الفني التي تجري بها امتحانات تحريرية للدبلومات الفنية وكذلك التي يوجد بها مقرات لجان ادارة او لجان نظام ومراقبة للدبلومات الفنية. 

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه علي تواصل دائم مع الهيئة العليا للانتخابات بهذا الخصوص. 

وكان قد أدى أمس 104 ألف و751 طالبطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 20192020، التي تبلغ 190 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 839 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية. 

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين. 

وتابعت لجان المراقبة لجان الامتحانات بقطاع القاهرة: (لجنة مدرسة العباسية الكهربية)، قطاع الزقازيق: (لجنة مدرسة الزقازيق الصناعية بنات)، قطاع المنيا: (لجنة مدرسة منفلوط الصناعية المشتركة)؛ وبالنسبة للتعليم الزراعي: قطاع القاهرة: (لجنة مدرسة ابشواي بالفيوم - لجنة مدرسة الواسطي - لجنة مدرسة بني سويف - لجنة مدرسة ببا)، قطاع طنطا: لجنة مدرسة ناصر بدمنهور - لجنة مدرسة ناصر بطنطا - لجنة مدرسة طلخا بالدقهلية)، قطاع المنيا: (لجنة مدرسة أبو قرقاص - لجنة مدرسة ملوي - لجنة مدرسة أسيوط - لجنة مدرسة مير - لجنة مدرسة أبو تيج - لجنة مدرسة الخارجة - لجنة مدرسة باريس). 

وبالنسبة للتعليم التجاري والفندقي: (لجنة مدرسة منشأة القناطر المشتركة (قطاع القاهرة) - لجنة مدرسة أبو قرقاص بنات (قطاع المنيا) - لجنة مدرسة الشيخ بكر الابتدائي بالمنشأه (قطاع سوهاج) - لجنة مدرسة الزقازيق الإعدادية بنات (قطاع الزقازيق)، للتأكد من حسن سير الامتحانات بهذه اللجان وكذلك قيام رؤساء هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو المراقبين، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف بهذه اللجان، وتوقيع الطلاب على استلامهم أدوات التعقيم. 


ورصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة خلال اليوم، حيث تم الإبلاغ عن إصابة طالبة من لجنة النوبارية الثانوية الزراعية بالبحيرة، بارتفاع درجة حرارتها، وتم نقلها إلي المستشفى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي بكري مجلس الشيوخ عضويه الشيوخ انتخابات الشيوخ انتحابات مجلس الشيوخ البرلماني مصطفي بكري

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرد على مرتضى منصور بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد أزمة نادي القرن.. قرار عاجل من مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب نادي القرن.. خطوة مفاجئة من الأهلي ضد مرتضي منصور

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كارتيرون يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

منذ حوالي 6 ساعات

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ حوالي 6 ساعات

هيدرسفيلد ينسف أحلام الأهلي في استعادة رمضان صبحي

منذ ساعة

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يبدي رأيه في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

أول رد فعل من رمضان صبحي على تعاقد الأهلي مع خليفة محمد صلاح

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

"التعليم" تُعلن عن أعداد ومواعيد امتحانات دبلومات التعليم الفني

نائب وزير التعليم يتفقد اللجان في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية

نائب وزير التعليم يتفقد لجان الدبلومات بشبرا الخيمة.. ويحيل مراقبين ورئيس لجنة للتحقيق (صور)

نائب وزير التتعليم الفني يتفقد لجان امتحانات الدبلومات بالفيوم "صور"

إحالة المراقب الأول ورئيس لجنة الفيوم الزراعية للتحقيق

نائب وزير التعليم يحيل المراقب الأول ورئيس لجنة امتحانات الفيوم الزراعية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

الأهلي ينسحب من سباق التعاقد مع الصفقة الكبرى

05:59 م

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

رد فعل مفاجيء من الأهلي تجاه مرتضي منصور بشأن لقب نادي القرن

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى