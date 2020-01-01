مصطفى بكري يعلن أبرز الأسماء المتداولة لمجلس الشيوخ

أذاع برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على قناة "صدى البلد"، بعض الأسماء التي يجري تداولها في المحافظات المختلفة كمرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، مؤكدا ان هذه الأسماء لم يتم حسمها بشكل نهائي بعد، وهذه الأسماء هي:

-د محمد متظور

-حسام الخولي

-د محمود مصطفي

-مهندس محمد المرشدي

-رجل الأعمال محمد حلاوة

-فريدة النقاش

-ياسر الهضيبي

-فريد زهران

-د عايدة نصيف

-هالة كمال

-د ايهاب وهبة

-مهندس احمد حسين صبور

-ناجح جلال

-محمد عزمي

-رأفت زكي سوس

-عز جودة

-محمودالسيد

-احمد صبري

-صالح السويدي

-محمود منصور

-عبدالخالق عياد

-أحمد فؤاد كينواي

-محمود القط

-طارق عبدالعزيز

-حسن البحيري

-علي العجواني

-أشرف عبدالونيس

-حنا جرجس

-أكمل فاروق

-هاني العسال

-حازم الجندي

-حماد موسي

-احمد جلال أبوالدهب

-وائل الأمير

-وائل طارق إسماعيل

-صالح سلطان

-عادل ناصر

العامري فاررق

-عمر زايد

-أسامة عكاشة

-طارق رسلان

-محمد كمال موسي

-أبوالنجا المحرزي

-عبدالراضي عربي





في سياق آخر، عمم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، خطاب لجميع مديري المديريات التعليم بالمحافظات علي مستوي جمهورية مصر العربية.





وقال الخطاب: حيث أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بتحديد يوم الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس والخميس الموافق ١٣ أغسطس علي أنها أيام تجري بها انتخابات مجلس الشيوخ ونظرا؛ لأن الانتخابات تجري بمدارس وزارة التربية والتعليم ونظرا؛ لانتهاء امتحانات الدبلومات الفنية يوم ١٣ أغسطس ٢٠٢٠، لذلك يرجي التكرم بتفادي ترشيح مدارس التعليم الفني التي تجري بها امتحانات تحريرية للدبلومات الفنية وكذلك التي يوجد بها مقرات لجان ادارة او لجان نظام ومراقبة للدبلومات الفنية.





قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه علي تواصل دائم مع الهيئة العليا للانتخابات بهذا الخصوص.





وكان قد أدى أمس 104 ألف و751 طالبطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 20192020، التي تبلغ 190 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 839 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.





وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.





وتابعت لجان المراقبة لجان الامتحانات بقطاع القاهرة: (لجنة مدرسة العباسية الكهربية)، قطاع الزقازيق: (لجنة مدرسة الزقازيق الصناعية بنات)، قطاع المنيا: (لجنة مدرسة منفلوط الصناعية المشتركة)؛ وبالنسبة للتعليم الزراعي: قطاع القاهرة: (لجنة مدرسة ابشواي بالفيوم - لجنة مدرسة الواسطي - لجنة مدرسة بني سويف - لجنة مدرسة ببا)، قطاع طنطا: لجنة مدرسة ناصر بدمنهور - لجنة مدرسة ناصر بطنطا - لجنة مدرسة طلخا بالدقهلية)، قطاع المنيا: (لجنة مدرسة أبو قرقاص - لجنة مدرسة ملوي - لجنة مدرسة أسيوط - لجنة مدرسة مير - لجنة مدرسة أبو تيج - لجنة مدرسة الخارجة - لجنة مدرسة باريس).





وبالنسبة للتعليم التجاري والفندقي: (لجنة مدرسة منشأة القناطر المشتركة (قطاع القاهرة) - لجنة مدرسة أبو قرقاص بنات (قطاع المنيا) - لجنة مدرسة الشيخ بكر الابتدائي بالمنشأه (قطاع سوهاج) - لجنة مدرسة الزقازيق الإعدادية بنات (قطاع الزقازيق)، للتأكد من حسن سير الامتحانات بهذه اللجان وكذلك قيام رؤساء هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية سواء للطلاب أو المراقبين، ومراجعة دفاتر الحضور والانصراف بهذه اللجان، وتوقيع الطلاب على استلامهم أدوات التعقيم.







