خبير عسكري: مناورة "حسم 2020" هدفها التجهيز لمواجهة المرتزقة

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن المناورة حسم 2020 لها 3 أهداف، حيث أنها رسالة لمن يهمه الأمر أن القوات المسلحة المصرية قادرة على تنفيذ أي مهام، فضلا على أن إجراؤها على الحدود مع ليبيا على تعد رسالة أخرى.





وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المناورة رسالة طمأنة للشعب المصري أن القوات المسلحة المصرية قادرة على تأمين الحدود، لافتا إلى أن جميع أفرع القوات المسلحة شاركت في العملية.





وأضاف مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن المناورة هدفها التجهيز لمواجهة المقاتلين المرتزقة أو الجيوش النظامية.





المناورة حسم 2020