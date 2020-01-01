قبل افتتاحه.. 12 معلومة عن متحف شرم الشيخ الدولي

تستعد مدينة شرم الشيخ لافتتاح أول متحف آثار ومركز حضارات وأول وجهة ثقافية وسياحية في المدينة "متحف شرم الشيخ الدولي" حيث تزينت شوارع المدينة باللوحات الإعلانية واللافتات الدعائية التي يوجد عليها اسم المتحف باللغتين العربية والإنجليزية وصور لأهم القطع في المتحف المميزة.





وتوضح اللافتات مسارات واتجاهات الطرق التي تؤدي إلى المتحف بحيث يكون قبلة ومقصد الزائرين من المصريين والأجانب وتوجد اللافتات واللوحات على طول الطرق الرئيسية بالمدينة وجاء هذا بتنظيم وزارة السياحة والآثار في إطلاق حملاتها الدعائية بالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف.





وترصد بوابة " الفجر" أبرز المعلومات عن متحف شرم الشيخ الدولي في النقاط الآتية:





1- متحف شرم الشيخ الدولي يقع على طريق المطار وتبلغ مساحته 190 ألف متر مربع.





2- يعتبر متحف شرم الشيخ الدولي أول وجهة ثقافية وسياحية في مدينة شرم الشيخ لأنه أول متحف للآثار ومركز للحضارات في منطقة شرم الشيخ ولذا فالمتحف تم إعداده على أساس أنه سيصبح متحف عالمي.





3- انتهت أعمال مشروع متحف شرم الشيخ الدولي والحماية المدنية ومكافحة الحريق بنسبة 98% إلى جانب الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمتحف أيضًا.





4- يضم متحف شرم الشيخ الدولي 6 قاعات للعرض ومبنى إداري وكافيتريا، ومبنى للمطاعم والكافيتريات

"Food Court" بالإضافة إلى مبنى للبازارات، ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرح مكشوف ومبنى استراحة للموظفين والأمن الداخلي.





5- تضم قاعة الحضارات بالمتحف قطع العرض المتحفي التي من أهمها التابوت الداخلي والخارجي لإيست إم خب " إيست أم خب " زوجة بانجم الثاني وكاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين " مين وحورس "بأخميم من عصر الأسرة 21 والتي تم إيجادها والعثور عليها في خبيئة الدير البحري.





كما تضم قطع العرض المتحفي بقاعة الحضارات بمتحف شرم الشيخ الدولي صناديق الأواني الكانوبية وبردية إيست إم خب بالإضافة إلى مجموعة أواني الطور وأدوات التجميل وتضم قطع العرض المتحفي أيضًا رأس الملكة حتشبسوت التي تم إيجادها والعثور عليها في المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926 بالدير البحري بالإضافة إلى مجموعة تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة إلى جانب مجموعة من التراث السيناوي.





6- تم إعداد القاعة الكبرى بمتحف شرم الشيخ الدولي على أساس تقديم صورة كاملة للإنسان والحياة البرية في مصر القديمة وكيف كان يهتم الإنسان المصري القديم ويتميز بالعلم والرياضة والصناعات والحرف إلى جانب تواجده في أسرته وحياته العائلية، وكيف كانت علاقته بالبيئة المحيطة به ومدى ولعه وحبه للحيوانات لدرجة التقديس حيث تعرض القاعة الكبرى بمتحف شرم الشيخ الدولي مجموعة من الحيوانات المحنطة من نتاج حفائر البوباسطيين بسقارة مثل القطط والجعارين بالإضافة إلى البابون والتمساح والصقر في شكلها الحيواني ولكن في جسد إنساني.





7- تم نقل مجموعة من القطع الأثرية إلى متحف شرم الشيخ الدولي جاءت من عدة مخازن ومناطق أثرية مختلفة من أنحاء محافظات الجمهورية مثل مخازن كل من مارينا بالإسكندرية ومارينا بالعلمين وآثار الإسماعيلية وآثار بني سويف والمخزن المتحفي بكوم إمبو وغيرها.





8- منذ عام 2011 توقف العمل في متحف شرم الشيخ الدولي نظرًا لقلة الموارد وتم استئناف وعودة العمل به منذ شهر سبتمبر الماضي.





9- تصل تكلفة متحف شرم الشيخ الدولي إلى الآن 600 مليون جنيه.





10- يعرض متحف شرم الشيخ الدولي 20 ألف قطعة أثرية تتنوع ما بين آثار فرعونية وإسلامية وقبطية.





11- تشتمل القاعة الأولى في متحف شرم الشيخ على حوالي 700 قطعة أثرية، والقاعة الثانية حوالي 500 قطعة أثرية.





12- من المقرر افتتاح متحف شرم الشيخ الدولي في نهاية شهر يوليو الحالي.



