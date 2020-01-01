"الأمن العام" يكشف تفاصيل القبض على مرتكبي مجموعة من الجرائم (فيديو)





كشف "الأمن العام"، الجمعة، عن جهوده في القبض على مرتكبي مجموعة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية.





وبث "الأمن العام" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو تحت عنوان "في قبضة الأمن"، لافتاً إلى أنه تم القبض على منفذي الجرائم التالية:





1– قائد مركبة مارس التفحيط ويتسبب في حادث مروري باستخدام لوحات لا تعود إلى مركبته.





2– ثلاثة وافدين من جنسية عربية روجوا لبيع العملات النقدية المزيفة وعُثر بمقر إقامتهم على عملات نقدية مزيفة، ومجموعة من المواد التي تستخدم في تزييف العملات.





3– مواطنان سرقا عددًا من محلات المواد الغذائية تحت تهديد السلاح الأبيض واستوليا على مبلغ مالي.





4– تشكيل عصابي مكون من 4 يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود، ارتكبوا 22 حادثة من جرائم السلب تمثلت في استهداف سائقي تطبيقات التوصيل، والتحايل عليهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت تهديد السلاح الأبيض.





5– شخص اقتحم متجرًا وأطلق النار على أحد العاملين فيه؛ وذلك إثر خلاف مادي بينه وبين البائع.





6– مواطنان قاما بالسطو على محل تجاري والاستيلاء على مبلغ مالي وسرقة جهاز للشحن الآلي تحت تهديد السلاح الأبيض.





7– ثلاثة من المواطنين والمقيمين من جنسية عربية، ارتكبوا جريمتي سلب تمثلت الأولى في دخول سكن مقيم بحي الوزارات وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح الأبيض، والثانية في الاعتداء على مقيم بحي البطحاء وسلب ما بحوزته من نقود ومقتنيات.





8– قائد شاحنة أطلق النار على السيارات العابرة وحاول صدمها وسار بسرعة معرضًا نفسه وحياة غيره للخطر.





9– مواطن قام بسرقة عدة سيارات داخل أحد الأحياء السكنية.





10– تشكيل عصابي مكون من 6 مواطنين ارتكبوا 35 قضية جنائية قاموا بالسطو على المنازل وسرقة أموال ومصوغات ذهبية قدرت قيمتها بـ1.4 مليون ريال.



