الأمن الإثيوبي يعتقل المتورطين في قتل المغني هاشالو هونديسا

تمكنت السلطات الأمنية الإثيوبية، اليوم الجمعة، من اعتقال المتورطين في قتل المغني هاشالو هونديسا، بإطلاق النار عليه





وأفادت النائبة العامة، أدانتش أببي، بأن قاتل الفنان الإثيوبي هاشالو هونديسا، يدعى طلاهون يامي وكان معه متعاونان أحدهما يدعى عبدي ألمايّوه ؛ وهما حاليا في قبضة الشرطة





ولفتت المدعي العام إلى أن المتهم الثالث هارب ويدعي كبدي غمّتشو، حيث اعترف الاثنان أثناء التحقيق أنهما تلقيا الأوامر بقتله من قِبل جماعة تدعى جماعة أونغ شني





وكان مقتل الفنان الإثيوبي هاشالو هونديسا قد تسبب في مظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء البلاد ادت إلى مقتل أكثر من 239 شخصا