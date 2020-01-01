الأمن الإثيوبي يعتقل المتورطين في قتل المغني هاشالو هونديسا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:22 م
هاشالو هونديسا
هاشالو هونديسا
وكالات
تمكنت السلطات الأمنية الإثيوبية، اليوم الجمعة، من اعتقال المتورطين في قتل المغني هاشالو هونديسا، بإطلاق النار عليه

وأفادت النائبة العامة، أدانتش أببي، بأن قاتل الفنان الإثيوبي هاشالو هونديسا، يدعى طلاهون يامي وكان معه متعاونان أحدهما يدعى عبدي ألمايّوه ؛ وهما حاليا في قبضة الشرطة

ولفتت المدعي العام إلى أن المتهم الثالث هارب ويدعي كبدي غمّتشو، حيث اعترف الاثنان أثناء التحقيق أنهما تلقيا الأوامر بقتله من قِبل جماعة تدعى جماعة أونغ شني

وكان مقتل الفنان الإثيوبي هاشالو هونديسا قد تسبب في مظاهرات حاشدة بمختلف أنحاء البلاد ادت إلى مقتل أكثر من 239 شخصا

وكانت أغاني هاشالو تركز في أغلب الأحيان على حقوق عرقية الأورومو في البلاد وتحولت إلى أناشيد تصدح بها الحناجر في موجة من الاحتجاجات التي قادت إلى سقوط رئيس الوزراء السابق في 2018.

وكان المغني البالغ من العمر 34 عاماً قد قال إنه تلقى تهديدات بالقتل. ولكن من غير الواضح هوية من يقف وراء إطلاق النار عليه.

ووقع الهجوم عليه الاثنين في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي بينما كان يقود سيارته.

وتوجه الآلاف من المعجبين به إلى المستشفى الذي نقلت إليه جثة المغني.

وكان هاشالو، بالنسبة لجمهوره، صوت جيله الذي احتج على عقود من الاضطهاد الحكومي.

وفي أديس أبابا، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود خارج المستشفى وسمعت أصوات إطلاق النار في المدينة حيث أضرمت نيران في إطارات السيارات.

وفي أداما، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا، قتل خمسة أشخاص بعد إطلاق النار عليهم خلال مظاهرات كما جرح 75 آخرين، بحسب ما قال الدكتور ميكونين فيسا لإذاعة بي بي سي أفان أورومو.

وأضاف فيسا أن 19 شخصا آخرين أصيبوا بجراح في مدينة ديرا المجاورة.

كما قتل شخصان بالرصاص في مدينة تشيرو الشرقية خلال مظاهرات احتجاجية، حسبما قالت مصادر طبية في المستشفى المحلي لبي بي سي.

وقد قطعت شبكة الانترنت عن مناطق في البلاد مع انتشار الاحتجاجات في ولاية أوروميا الإقليمية.

وكانت جثة هاشالو في طريقها إلى مسقط رأسه "أمبو" التي تبعد عن العاصمة 100 كيلومتر إلى الغرب، ولكن المحتجين حاولوا إيقاف العملية وأصروا على وجوب دفنه في أديس أبابا.

وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تعازيه قائلاً في تغريدة له على تويتر إن إثيوبيا "خسرت حياة ثمينة اليوم"، واصفا المغني بأنه "شخص رائع".

وتأتي وفاة هاشالو والاحتجاجات التي تلته في وقت تتنامى فيه التوترات السياسية في أعقاب تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس القادم، وذلك بذريعة انتشار وباء كورونا.

وكان ينتظر أن تكون تلك الانتخابات أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء آبي أحمد بعد تسلمه مهام منصبه في أبريل 2018.

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