تعليق نجم ريال مدريد على أنباء إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:14 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني كان هادئاً وذلك بعد الخطأ الذي حصل في نتيجة فحص فيروس كورونا الخاص به.

وأفاد الصحفي ماركوس بينيتو بأن فينيسيوس كان قد غاب عن تدريبات ريال مدريد في الأمس في حين أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بأن نتائج الفحوصات الأولية للنجم البرازيلي لم تكن سلبية أو إيجابية.

وأوضح ماركوس بينيتو أن النجم البرازيلي الشاب خضع لفحص جديد أمس وكانت النتيجة سلبية الأمر الذي جعل زين الدين زيدان يستدعيه لقائمة الفريق التي ستواجه ديبورتيفو ألافيس الليلة.

وأكد ماركوس بينيتو أن فينيسيوس كان هادئاً بشأن نتيجة الفحص الأول لأنّه دائمًا ما كان يتنقل فقط من منزله إلى مركز التدريبات ثم العودة إلى مكان إقامته.

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فينيسوس فيروس كورون زيدان ريال مدريد

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