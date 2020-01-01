الاقتصاد الاقتصاد الصين تعلن عودة الإستقرار الاقتصادي في النصف الأول الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:34 م Advertisements ذكرت إذاعة حكومية يوم الجمعة نقلا عن تقرير صادر عن البنك المركزي الصيني أن اقتصاد الصين استقر في النصف الأول من العام وإن السيولة في الاقتصاد حاليا وفيرة بشكل معقول. أخبار تهمك عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله منذ ساعتين و 39 دقيقة نجم الأهلي يقترب من الانتقال لبيراميدز منذ ساعتين و 17 دقيقة "التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن" منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم سيرينو منذ ساعة و 21 دقيقة التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ منذ ساعتين و 52 دقيقة بعد أزمة نادي القرن.. قرار عاجل من مرتضي منصور منذ ربع ساعة بعد أزمة نادي القرن.. مدرب الزمالك يتخذ قرارًا جديدًا منذ نصف ساعة مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا منذ حوالي 5 ساعات بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك منذ حوالي 6 ساعات خاص- أول تعليق من الأهلي على احتفالية نادي الزمالك منذ ساعتين و 16 دقيقة الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان منذ حوالي 7 ساعات أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن منذ ساعة و 16 دقيقة مفاجأة بشأن تفاصيل عقد الشناوي الجديد مع الأهلي منذ أقل من ساعة الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو) منذ حوالي 19 ساعة نجم باريس سان جيرمان يغلق الطريق فى وجه ريال مدريد وبرشلونة منذ ساعة