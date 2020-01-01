الصين تعلن عودة الإستقرار الاقتصادي في النصف الأول

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
 ذكرت إذاعة حكومية يوم الجمعة نقلا عن تقرير صادر عن البنك المركزي الصيني أن اقتصاد الصين استقر في النصف الأول من العام وإن السيولة في الاقتصاد حاليا وفيرة بشكل معقول.


أخبار تهمك

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال لبيراميدز

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم سيرينو

منذ ساعة و 21 دقيقة

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بعد أزمة نادي القرن.. قرار عاجل من مرتضي منصور

منذ ربع ساعة

بعد أزمة نادي القرن.. مدرب الزمالك يتخذ قرارًا جديدًا

منذ نصف ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- أول تعليق من الأهلي على احتفالية نادي الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد الشناوي الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

نجم باريس سان جيرمان يغلق الطريق فى وجه ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:31 م

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

"التموين" تكشف حقيقة حصول الزمالك على شهادة تسجيل "نادي القرن"

01:14 م

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

11:42 ص

عاجل.. الفنان محمود رضا في ذمة الله

02:08 م

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة بشأن امتحان التاريخ

01:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى