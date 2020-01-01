الصين تعلن عودة الإستقرار الاقتصادي في النصف الأول

ذكرت إذاعة حكومية يوم الجمعة نقلا عن تقرير صادر عن البنك المركزي الصيني أن اقتصاد الصين استقر في النصف الأول من العام وإن السيولة في الاقتصاد حاليا وفيرة بشكل معقول.







