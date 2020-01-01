ريال مدريد ينسحب من صفقة هافيرتز

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن ريال مدريد الإسباني انسحب من سباق التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن هافيرتز البالغ من العمر 21 عامًا هو أحد النجوم البارزة في الدوري الألماني في الموسم المنصرم كما أنه لفت أنظار العديد من الأندية حول العالم.


وأكدت الصحيفة الألمانية أن ريال مدريد أفسح المجال لتشيلسي من أجل التعاقد مع كاي هافيرتز بعد أن صرف النظر عن التعاقد معه.


وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ريال مدريد خطط للتعاقد مع هافيرتز في الصيف المقبل ولكن باير ليفركوزن قرر بيعه في الصيف الحالي وأن تشيلسي الإنجليزي يسعى بشدة للتعاقد معه.


وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ليفركوزن رفض 80 مليون يورو في يونيو الماضي من ريال مدريد للتعاقد مع هافيرتز ولم يكن في مقدور الملكي انفاق أكثر من هذا المبلغ.


وألمحت الصحيفة الألمانية أن تشيلسي مستعد لرصد أكثر من 100 ملوين يورو للتعاقد مع الألماني في انتفاضة للبلوز خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد فك الحظر.


وكشفت الصحيفة الألمانية أن تشيلسي تعاقد مع الألماني تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني بالإضافة إلى المغربي حكيم زياش نجم آياكس وأنه من المفترض أن ينضما إلى البلوز في الموسم المقبل.

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