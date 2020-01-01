بسعر 1800 جنيه.. أوقاف الإسكندرية: تحديد رقم"ديليفري" لجمع صك الأضحية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
صرح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بأن المديرية ستنافس هذا العام على المركز الأول، بعد أن تم تحديد سعره بقيمة 1800 جنيه.

وأضاف "خشبة" في تصريح صحفي اليوم الجمعة أن المديرية شكلت لجنة من المتابعة بالمرور على الإدارات الفرعية النائية والمناطق التابعة لها ( برج العرب - منطقة الساحل) لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية وللتعريف بمشروع صكوك الأضاحي التابع للوزارة، كما أن المديرية خصصت رقم واتس ساب، لارسال ديليفري لجمع قيمة الصك برقم"01030255621".

وأكد أن المديرية تبذل قصارى جهدها فى هذا المشروع للتيسير على المضحين وايصالها للمحتاجين، وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه المديرية فى بيع الصكوك هذا العام بتحصيل ١١٠٠ صك.

كما أكد أن تقارير الإدارات الفرعية أفادت بالتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مشروع صكوك الأضاحي الجاري، وذلك بقيمة 1800 للصك، مؤكدة أن قيمة الصك تحول كاملة للمستفيد دون خصم أي رسوم إدارية أو إعلانية، وأن المشروع يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي والدور الذي تقوم به الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، وقع محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يوم الخميس الموافق 4 6 2020م بروتوكول تعاون، بشأن توفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى، وهي عبارة عن رءوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.

وأعربت وزارة الأوقاف عن شكرها لكل الجهات الداعمة للمشروع، وهي: وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، البنك المركزي المصري، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي المصري، البريد المصري.

ونجح مشروع صكوك الأضاحي في توفير لحوم لعدد مليون ومائة وخمسين ألف أسرة في العام الماضي وحده، فيما بلغت قيمة الصكوك 105 ملايين جنيه، تم من خلالها توفير 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني وقناتها على يوتيوب مقطع فيديو موشن جرافيك لتوضيح فكرة المشروع والهدف منه.


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