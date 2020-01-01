لمدة 10 ساعات.. انقطاع المياه بالروضة والمنيل وضعفها بمنطقة القصر العيني

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه عن مناطق الروضة والمنيل بالكامل وضعفها بمنطقة القصر العيني، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت.





وأوضحت الشركة، أن انقطاع المياه بهذه المناطق بسبب القيام بإعمال تحويلات خطوط مترو الإنفاق وربط خطوط المياه أقطار 800 مم وكذلك 400 مم المغذيان لمنطقة الروضة.





وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.





ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة ‪‪ "ISO 9001-2015"‬في جودة الخدمات التي تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪‪.

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وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد في هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪‪.‬





وأكد رئيس شركة مياه القاهرة، أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة



