ياسمين سعيد تناقش قضية التحرش وتأثيرها على المجتمع على "MBC مصر".. الليلة

يُناقش برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على "MBC مصر" "الليلة" عدد من القضايا الإجتماعية حيث يناقش في الفقرة الأولي عبر "سكايب" من الصين تطورات ظهور وباء جديد باسم الطاعون الدملي وحمى الضنك وحقيقة ظهور الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا، ويستضيف أحمد فودة صحفي مصري مقيم في الصين.

وفي الفقرة الثانية تزور عدسات البرنامج "أمل فتاة الدقهلية"، في منزلها للحديث عن تطورات قضية نسب الطفلة وتعرضها لتهديدات من قبل الجاني للصمت حول القضية التي شغلت الرأي العام، ويستقبل البرنامج د. أمل عبدالمنعم رئيس الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة للحديث عن موقف المجلس القومي للمرأة من قضية "أمل فتاة الدقهلية"، ورؤية المجلس القومي للمرأة لقوانين وعقوبات التحرش.

وفي الفقرة الثالثة يستضيف د. سعاد صالح أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر للحديث عن رأى الدين في قضايا التحرش، وتتحدث في الفقرة الاخيرة الممثلة الشابة ياسمين غيث حول تعرضها للتحرش ورؤيتها لصمت الفتيات في تلك القضية.

برنامج "الجمعة في مصر" يُقدم مُتابعة إسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر وتُقدمه د. ياسمين سعيد عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام السادسة مساءً كل جمعه على الهواء.

يُعرض برنامج "الجُمعة في مصر" على " MBCمصر" كل جمعه الساعة 6:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الجمعه 10 يوليو 2020 الساعة 6:00 مساءً.