الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية "المحاضرة 5" (سؤال 4 "بين بالمعادلات أثر الحرارة" وإجابته")

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:35 م
المراجعة النهائية لمادة الكيمياء
المراجعة النهائية لمادة الكيمياء

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية "المحاضرة 5" (سؤال 4 "بين بالمعادلات أثر الحرارة" وإجابته")

الثانوية العامة 2020 | يستعد طلاب مرحلة الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، لتأدية امتحان مادة الكيمياء والذي من المقرر تأديته الأحد الموافق 12 يوليو 2020، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن المراجعة النهائية لمادة الكيمياء لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة في الامتحان مع الاسئلة والنماذج الهامة، وأهم الأسئلة المتوقعة في التاريخ مثل (سؤال 4 "بين بالمعادلات أثر الحرارة" وإجابته).

وتُقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط المراجعة النهائية لمادة الكيمياء، وذلك من خلال رابط موقع الثانوية العامة thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودشنت الوزارة هذا الموقع لعرض وتقديم محتوى تعليمي يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لجميع طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.

وسنستعرض لكم طلابنا الأعزاء المحاضرة الاولى والثانية من المراجعة النهائية لمادة الكيمياء وأهم الاسئلة والنماذج، وذلك وفقًا لموقع "thanaweya" المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الهدف من المراجعة النهائية لمادة الكيمياء:-
تحتوي هذه الدورة المكثفة على شرح والحل على أهم قوانين ونظريات مادة الكيمياء ومن أهمها:

الباب الأول:
- أهمية عناصر السلسلة الانتقالية الأولى.

- التوزيع الإلكتروني وأعداد التأكسد لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى.

- الخواص العامة لعناصر السلسلة الانتقالية.

- الحديد( خامات الحديد – استخلاص الحديد – الفرن العالي – فرن مدركس – انتاج الصلب – السبائك أنواعها والمقارنة بينها).

- أكاسيد الحديد (التحضير – الخواص).

الباب الثاني:
- أهمية التحليل الكيميائي في مجال الطب والصناعة والزراعة والبيئة.

- الأساس العلمي للكشف عن الشقوق الحمضية والقاعدية.

- الكشف عن الأنيونات.

- الكشف عن الكاتيونات/مقارنة بين المجموعات التحليلية القاعدية.

- المعايرة – المحول القياسي – الأدلة.

- مسائل علي المعايرة – طريقة التطاير – طريقة الترسيب.

الباب الثالث:
- مقارنة بين :-

* الاتزان الكيميائي – الاتزان الأيوني.

* التفاعلات التامة – التفاعلات غير التامة.

* العوامل التي تؤثر علي معدل التفاعل الكيميائي.

* تطبيقات قاعدة لوشاتيلية.

* قانون فعل الكتلة – قانون أستفالد.

* دراسة التميؤ – حاصل الإذابة.

الباب الرابع:
- مقارنة بين :-
* (الخلايا الجلفانية – الخلايا الإلكتروليتية).

* (الخلايا الأولية – الخلايا الثانوية).

* (تفاعلات الأكسدة والاختزال والتفاعل الكلي في الخلايا والبطاريات).
- خلية دانيال . 
- صدأ الحديد . 
- قوانين فاراداي . 
- مسائل علي تعين.

1- القوة الدافعة الكهربية. 
2- التحليل الكهربي.
- تطبيقات علي التحليل الكهربي.

الباب الخامس:
- مقارنة بين المركبات العضوية – المركبات غير العضوية.

- المشابهة الجزيئية.

- الكشف عن الكربون والهيدروجين في المادة العضوية.

- السلسلة المتجانسة – مجموعة الالكيل.

- تحضير غاز الميثان – غاز الايثين – غاز الايثاين والخواص الفيزيائية والكيميائية.

- أهم التفاعلات والتحويلات في الكيمياء العضوية.

توصيف المراجعة النهائية
تقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة مراجعة شاملة ومكثفة لمادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي. يتم من خلال هذه الدورة التدريبية المراجعة على كافة أبواب مادة الكيمياء وحل جميع أنواع الأسئلة المتوقعة على كل باب بشكل نموذجي ومكثّف.

المحاضرة الـ 5 المراجعة النهائية لمادة الكيمياء (اضغط هنــــــــــــــا)

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية "المحاضرة 5" (سؤال 4 "بين بالمعادلات أثر الحرارة" وإجابته")

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