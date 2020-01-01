"للعاملين أكثر من 10 ساعات".. احذر "السكتة الدماغية" تلاحقك

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت دراسة فرنسية حديثة، أمس الخميس، عن تعرض الموظفين للإصابة بالسكتات الدماغية ولاسيما العمل لأكثر من 10 ساعات يوميا على مدار 10 سنوات.

وأكدت الدراسة، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمسين عامًا أكثر عرضة للخطر مقارنة بالأشخاص الأكبر سنًا.

وأجريت الدراسة في مستشفى «فرساي» في باريس، وقد تبين أن الموظفين الذين يعملون لساعات طويلة كانوا أكثر عرضة بنسبة تصل لأكثر من 29% لهذا المرض.

فيما ارتفعت النسبة إلى أكثر من 45% لدى الأشخاص الذين عملوا لأكثر من 10 سنوات يوميًا.

وتوصل القائمون على الدراسة إلى أن جلوس الموظفين على المكاتب لفترة طويلة بشكل يومي يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وهو ما يعرض الشخص للإصابة بالسكتات الدماغية.

السكتات الدماغية:
وتنتج السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض؛ مما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية.

الأعراض:
و‫تشمل الأعراض حدوث مشاكل في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون، تعرض الشخص إلى شلل أو خَدَر بالوجه أو الذراع أو الساق، وجود مشاكل في الإبصار في عين واحدة أو كلتا العينين‬
‫ ‬
‫كما تشمل الأعراض شعور الدائم بالصداع، وعدم القدرة علي المشي والحركة.‬

المضاعفات:
يتعرض المصاب إلى بعض المضاعفات الخطيرة، والتي تتضمن ‫الشلل أو فقدان حركة العضلات، صعوبة التحدُّث أو البلع، فقدان الذاكرة أو صعوبات التفكير، صعوبة في السيطرة علي المشاكل الانفعالية، شعور بالألم الحادة ‬

الوقاية:
وينصح الأطباء باتباع إرشادات لتجنب خطر الإصابة والتي تتضمن ما يلي:

‫١-ضبط ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم)، لتقليل خطر الإصابة بالسكته الدماغية.‬

‫٢- تقليل من تناول كمية الكوليسترول والدهون المشبعة في نظام الغذائي.‬

‫٣- ينصح الاطباء بضرورة الابتعاد عن التدخين لانه يزيد من خطورة الإصابة.‬

‫٤- الحفاظ علي نسبة السكر في الجسم، وتناول العلاج المناسب لمرضي داء السكري لتجنب الإصابة.‬

‫٥-اتباع نظام غذائي غني بالفاكهة والخضراوات، لتقليل من خطر إصابة بالسكتة الدماغية.‬

‫٦-ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تقلل من ضغط الدم، وبالتالي يقل معدل الخطورة.‬

‫٧- يوصي الأطباء بعلاج انقطاع التنفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب في النوم يؤدي إلى توقف التنفس لفترات قصيرة بشكل متكرر أثناء النوم. ‬

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صحة بوابة الفجر الفجر السكتة الدماغية

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