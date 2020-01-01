معهد القلب يستقبل مريضة استجابة لمناشدة "خط أحمر"

أشاد الإعلامي محمد موسى بالدكتور محمد أسامة مدير المعهد القومي لسرعة استجابته الفورية عقب مناشدته لمساعدة سيدة مريضة تحتاج إلى دعامة دوائية.





وأضاف "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الدكتور محمد أسامة مدير المعهد القومي للقلب استقبل المريضة بنفسه وقام بعرضها على عدد من الأطباء الاستشاريين، اللي قرروا منحها أدوية لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها سوف تخضع لعملية جراحية لتركيب الدعامات الدوائية.





تابع، "الحقيقة بتقدم بخالص الشكر للدكتور محمد أسامة مدير معهد القلب ولكل الأساتذة بالمعهد على سرعة استجابتهم واستقبالهم للحالة وقاموا بفحصها وبدأوا معها بالعلاج وده يخليني أقول أن الدولة بتعرف تختار مسئولينها بشكل جيد".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.



