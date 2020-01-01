قرار جديد من النادي الأهلي ضد نجم الفريق

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:34 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، العفو عن نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة من أجل ختام مسيرته داخل أروقة التتش.

وأعلن النادي الأهلي في اجتماعه خلال شهر يونيو الماضي، سحب جميع الامتيازات التي منحتها لجنة التخطيط إلى حسام عاشور قائد الفريق، من أجل اعتزاله كرة القدم.

ومنح الأهلي في وقت سابق، عاشور إمكانية إقامة مباراة اعتزال بالإضافة إلى حصوله على دورات تدريبية وتواجده داخل قناة النادي.

وأقر المارد الأحمر، بعد ذلك تعليق قراراته بشأن اللاعب وسحب جميع الامتيازات على خلفية خروج اللاعب وتوجيه الاتهامات لمجلس الإدارة.

وتدخل مؤخرًا بعض الوسطاء، أبرزهم أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، لاقناع محمود الخطيب، بالعفو عن عاشور والصلح معه.

وتمسك رئيس الأهلي، بقرارات النادي السابقة ورفض محاولات الصلح مع عاشور، بعد خروج اللاعب ومهاجمته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن قيام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله لنادي الزمالك المنافس التقليدي، عقب نهاية عقده بالموسم الجاري، للرد على قرارت ناديه.

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