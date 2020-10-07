قرعة ربع نهائي و نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:50 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
الفجر الرياضي
انتهت منذ قليل قرعة ربع ونصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، والتي تقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد المتأهل من ليون ويوفنتوس.

لايبزيج الألماني ضد أتلتيكو مدريد.

المتأهل من نابولي وبرشلونة ضد المتأهل من تشيلسي وبايرن ميونيخ.

أتلانتا ضد باريس سان جيرمان.

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