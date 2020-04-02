أسعار الذهب المحلية تتحول للارتفاع فى منتصف التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 7/10/2020

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:12 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
أحمد الشيخ
عادت أسعار الذهب للارتفاع في منتصف التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بعد أن فقدت المستويات التاريخية أمس الخميس، إلا أنه مازال يحتفظ بالمكاسب الأسبوعية، وارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهان ليسجل 801 جنيهًا في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات.


أسعار الذهب:

عيار ١٨ : 686.55

عيار ٢١ : 801

عيار ٢٤ : 915.42


الجنيه الذهب : 6408

السعر العالمي : 1806


وقال إيهاب واصف نائب شعبة الذهب، إن الذهب يكسر نقطه دعمه عند 1800 ليصل الي 1797 و بالتالي من المتوقع انكسار السعر عن الـ 800 جنيه لعيار 21 مع بدايه فتح الأسواق في مصر . 

 

ولكن ما زال الذهب هو الأكثر جاذبيه للإستثمار في ظل الظروف الحاليه و انتشار فيروس كورونا في الولايات الثلاثه الأكثر كثافه سكانيه كاليفورنيا و تكساس و فلوريدا.

 

 وفي ظل ظروف عدم تأكد ما اذا كان الرئيس ترامپ سوف يخوض الانتخابات الأمريكيه القادمه في شهر نوفمبر  مما يؤدي إلي التشكك في استمرار السياسات النقديه الأمريكيه.


أسعار الذهب عالمي:
 تراجع الذهب يوم الجمعة إذ تعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار ويحوم المعدن النفيس قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار، لكنه يتجه صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي إذ تسبب ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة في تعزيز الشهية للملاذات الآمنة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1769.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0614 بتوقيت جرينتش، لكنه صعد نحو 1.2 بالمئة في الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1801.10 دولار.

وقال إليا سبيفاك خبير العملة لدى ديلي فيكس ”خلفية العزوف عن المخاطرة قادت الطلب على الملاذ في الدولار الأمريكي“ مما يقود الذهب للانخفاض.

وأضاف ”على الرغم من ذلك، يبدو التراجع تصحيحا في سياق الاتجاه الصاعد“.

وارتفع الذهب نحو 18 بالمئة منذ بداية العام، إذ غذى الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الملاذ الآمن مما قاد المعدن الأصفر إلى قرب ذروة تسع سنوات عند 1817.71 دولار يوم الأربعاء.

وجرى الإعلان عن أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وهو أكبر عدد في يوم واحد لأي دولة منذ بداية الجائحة في الصين العام الماضي.

وفي انعكاس لنتائج العزوف عن المخاطرة، تراجعت الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من إجراءات عزل جديدة في الولايات المتحدة، مما عزز أيضا الدولار، وهو ملاذ آمن منافس، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أن المتسوقين الأمريكيين هجروا المتاجر في المناطق التي ترتفع فيها الحالات بالقدر الأكبر، مما يثبط الآمال في تعاف سريع لأكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1938.83 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 826.65 دولار، وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 18.54 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

منذ نصف ساعة

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يرفض استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي بسبب بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مهاجم الزمالك يهنئ طاهر محمد بالانضمام للأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 14 ساعة

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

منذ 42 دقيقة

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

التطورات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| للمرة الثانية "تحت الألف".. الصحة تعلن تراجعًا في إصابات كورونا وانخفاض الوفيات

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مع التاريخ.. محمد صلاح يقترب من معادلة رقم هنري وشيرار التاريخي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم الخميس 2-4-2020 في مصر.. السعر العالمي يعاود الارتفاع

أخر تحديث لسعر الذهب المحلى اليوم الثلاثاء 21-4-2020 مع استمرار انخفاض السعر العالمي

انخفاض حاد في أسعار الذهب بأسواق الصاغة اليوم الثلاثاء 21-4-2020

استقرار نسبي لأسعار الذهب اليوم الخميس 4-6-2020 في ظل ارتفاع عالمي

أسعار الدولار تضغط على سعر الذهب في الأسواق العالمية

سعر الذهب في مصر يعاود الارتفاع رغم استقراره عالميًا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

12:29 م

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

10:38 ص

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

08:21 ص

تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى