التحفظ على 94 طائرة ورقية بكورنيش الإسكندرية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة مكبرة بناء على قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم ٤٩٨ بحظر السير في الطرق العامة بالكلاب دون وجود كمامات الفك ومقادة بزمام بيد حائزها ومعلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري، وكذلك القرار رقم ٤٩٦ بحضر استخدام الطائرات الورقية على الكورنيش.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 94 طائرة ورقية، و6 حالات مخالفة لقرار حظر السير بالكلاب، حيث جاءت بياناتها، حي العجمى: "التحفظ على خمس طائرات بشاطئ الهانوفيل، ولم يتم التحفظ على أي كلاب"، حي الجمرك: "التحفظ على ٧ طائرات، ولم يتم التحفظ على أي كلاب"، حى شرق: "التحفظ على ١١ طائرة ورقية، لم يتم التحفظ على أي كلاب".





وفي حى وسط: "تم التحفظ على ١٢ طائرة، والتحفظ على بطاقة خاصة بمالك احد الكلاب لحين دفع الغرامة المقررة" الادارة العامة للسياحة والمصايف: "تم إتلاف عدد ٢٢ طائرة ورقية، وتم التحفظ على ٥ بطاقات شخصية لاستدعاء أصحابها لدفع الغرامة المقررة"، حي المنتزة ثان: "التحفظ على ٢٦ طائرة ورقية وتم اتلافها، لم يتم التحفظ على اى كلاب"، حي المنتزة اول: "تم التحفظ على ١٦ طائرة ورقية، لم يتم التحفظ على أي كلاب".





وكان أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بحظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش على كافة المواطنين، وذلك للحفاظ على سلامتهم، نظرا لما تمثله من خطورة داهمة عليهم وعلى مستخدمي هذه النوعية من الألعاب، ووقوع العديد من الحوادث بسبب استخدامها.





وكلف المحافظ مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والمختصين بالأحياء بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن (300 جنية) ولا تزيد عن (1000 جنية) على المخالف أو على الولي الطبيعي له حال عدم تجاوزه الثامنة عشر عاما.





كما أصدر ضوابط جديدة لحائزي الكلاب في الطرق والأماكن العامة، حيث يحظر على المواطنين حائزي الكلاب أيا كان صفة الحيازة السير بها في الطرق والأماكن العامة بدون تثبيت كمامات الفك الخاصة بها ومقودة بزمام بيد حائزها ومعلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري.