ضبط عاطل لتزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.





وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون – له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية، وتردده على دائرة القسم لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لجهات "نقابية، تعليمية، تدريبية" جميعها مزورة – 3 هواتف محمولة).





وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وتم بإرشاده ضبط (2 جهاز إسكانر – 2 جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوى على نماذج شهادات ومحررات مصطنعة – مجموعة من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورهم لجهات مختلفة جميعهم مصطنعين)، وكذا (مجموعة من الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة – دفتر إيصالات إستلام مبالغ مالية "جميعها مزورة").





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وألقى رجال قطاع الأمن العام، القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة بمحافظة سوهاج، وضبط بحوزته 25 قطعة سلاح ناري و33 طربة لمخدر الحشيش.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة طهطا، وبحوزتهما (2 طبنجة معدلة، 16 فرد رصاص محلى الصنع، 7 فرد خرطوش، كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية، 120 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 قطعة سلاح أبيض، 23 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 5،530 كيلو جرام، كمية لمخدر الأفيون وزنت 500 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، دراجة نارية "بدون لوحات"– ميزان).



