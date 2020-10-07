ضبط عاطل لتزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية بعين شمس

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:30 م
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون – له معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية، وتردده على دائرة القسم لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لجهات "نقابية، تعليمية، تدريبية" جميعها مزورة – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وتم بإرشاده ضبط (2 جهاز إسكانر – 2 جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوى على نماذج شهادات ومحررات مصطنعة – مجموعة من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورهم لجهات مختلفة جميعهم مصطنعين)، وكذا (مجموعة من الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة – دفتر إيصالات إستلام مبالغ مالية "جميعها مزورة").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وألقى رجال قطاع الأمن العام، القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة بمحافظة سوهاج، وضبط بحوزته 25 قطعة سلاح ناري و33 طربة لمخدر الحشيش.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة طهطا، وبحوزتهما (2 طبنجة معدلة، 16 فرد رصاص محلى الصنع، 7 فرد خرطوش، كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية، 120 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 قطعة سلاح أبيض، 23 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 5،530 كيلوجرام، كمية لمخدر الأفيون وزنت 500 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، دراجة نارية "بدون لوحات"– ميزان).

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (550 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
ضبط عاطل لتزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية بعين شمس
ضبط عاطل لتزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية بعين شمس
ضبط عاطل لتزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية بعين شمس
ضبط عاطل لتزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية بعين شمس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث قوات الأمن حوادث تحريات

أخبار تهمك

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

التطورات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الصين تحذر من عدوى أشد فتكًا من فيروس كورونا بكازاخستان

منذ حوالي 3 ساعات

رينيه فايلر يُحدد أول الراحلين في الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يستعيد نجمه المعار

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

منذ ساعة و 22 دقيقة

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مواجهة نارية تنتظر ريال مدريد في قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ثلث ساعة

مهاجم الزمالك يهنئ طاهر محمد بالانضمام للأهلي

منذ ساعة و نصف

فايلر يرفض استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي بسبب بيراميدز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهة نارية تنتظر برشلونة في ربع النهائي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

منذ 36 دقيقة

تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

سر تسجيل رئيس الزمالك لقب نادي القرن في وزارة التموين

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي لـ أردوغان: السيسي لا يتحدث بل يفعل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب ضد سيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مستندات مزورة ومحررات رسمية بحوزة شخصين بالبحيرة

ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية وراء تزوير المستندات والمحررات الرسمية

ضبط شخص لتزويره محررات حكومية لجهات مختلفة بالإسكندرية

مقابل "مبالغ مالية".. سقوط نجار مسلح لتزويره المحررات الرسمية بالقاهرة

ضبط شخص لارتكابه وقائع تزوير في محررات رسمية بالإسكندرية

مقابل مبالغ مالية.. عاطل يحول منزله لــ"وكر" لتزوير المستندات الرسمية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:42 ص

أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "مواجهات نارية"

12:29 م

بعد مفاجأة القرن.. عضو مجلس الأهلي يسخر من رئيس الزمالك

10:38 ص

مصطفى ثابت يكشف عن أخطر ما يواجه مصر.. وكنز غير مستغل (فيديو)

08:21 ص

تصريحات نارية من جوارديولا بشأن رغبة برشلونة في ضم نجم الفريق

12:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى