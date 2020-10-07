وزير السياحة: الاتحاد الأوروبي أكد أنه لا يوجد حظر على السفر لمصر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر بدأت تستقبل أفواج سياحية من عدة دول بانتظام على مدار الثماني أيام الماضية من دول بيلاروسيا، وأوكرانيا، وسويسرا.

وأشار "عناني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه عقد اجتماع موسع مع سفراء الاتحاد الأوربي في مصر لإطلاعهم على الإجراءات الوقائية، وهم أكدوا بدورهم أنه لا يوجد حظر على السفر لمصر، وإنما هى ضوابط فقط.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أنه حرص على تفقد رأي أول مجموعة سياحية وصلت مصر عند مغادرتها، موضحا أنهم يتواصلون مع كل سفراء دول العالم لعودة السياحة لمصر.

وأكد أنه لو ليس هناك طمأنينة صحية، وثقة ما كان أحد زار مصر نهائيا، منوها بأن استقبال سياح اعتبارا من أول يوليو شيىء لم يكن متوقعا.

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا، عبر تطبيق ويبينار، برؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لمناقشة عملية استئناف الحركة السياحة بين مصر ودول الاتحاد، في إطار استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول شهر يوليو الجاري بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى.

وحرص على المشاركة في الاجتماع رؤساء بعثات ٢٤ دولة من الاتحاد الأوروبي من إجمالي ٢٧ دولة ممثلة بالقاهرة.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع باستعراض التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وأكد الدكتور خالد العناني، أن نسب الإصابة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تم استقبال السياحة الخارجية بها كمرحلة أولى أقل من نسب الإصابة ببعض الدول بالاتحاد الأوروبي، حيث إن نسب الإصابة بها أقل من أن تعد على الأصابع.

واستعرض الجانب الأوروبي المعايير الخاصة بالسماح لمواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها وهي القائمة التي أصدرها الاتحاد للمرة الأولى في الأول من شهر يوليو الجاري والتي يتم مراجعتها دوريا مرتين شهريا.

وأشار السفير ماجد مصلح المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار، إلى أن مسئولو الاتحاد الأوروبي أوضحوا أن هذه القائمة معنية فقط بدخول المواطنين من الدول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى أراضي دول الاتحاد وليس بسفر المواطنين الأوروبيين إلى الخارج، مؤكدين أنه لا يوجد أية عوائق تحول دون سفر مواطني الاتحاد الأوروبي إلى مصر، مشيرين إلى أن نصائح السفر في تعريفها القانوني إنما هي نصائح يمكن أن يأخذ بها المواطن الأوروبي من عدمه، وبالتالي لا يوجد ما يمنع المواطنين الأوروبيين من السفر إلى مصر مع اختلاف التدابير المتخذة عند عودتهم من دولة إلى أخرى.

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