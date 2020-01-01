أستاذ أوبئة يكشف موعد تسجيل مصر "صفر وفيات" بكورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن استمرار انخفاض معدل إصابات فيروس كورونا بنفس الوضع الذي يحدث الآن، يعني أن الموجة الأولى من فيروس كورونا قد تنتهي، وتسجل مصر صفر وفيات في سبتمبر المقبل.





وشدد "عنان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، على ضرورة أن يدرك المواطنين أن تطبيق إجراءات الفتح لا يعني أن فيروس كورونا انتهى، بل أن الفترة القادمة تتطلب تطبيق الإجراءات الوقائية بدقة وحزم أكبر للحفاظ على انخفاض معدل الإصابات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و3617 حالة وفاة.



