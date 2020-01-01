جوجل تكشف عن طريق الخطأ موعد الإطلاق الرسمي لإصدار Android 11 المستقر

إذا كنت تتابع الإصدارات السابقة من نظام الأندرويد - Android لفترة طويلة، فستعرف أن الإصدار المستقر من أنظمة أندرويد السابقة يتم طرحها عادةً في وقت ما في شهر سبتمبر من كل عام، و حاليًا تختبر شركة جوجل - Google تحديثها القادم من نظام التشغيل أندرويد 11 - Android 11، على هواتف Pixel، وقد طرحت الشركة التحديث التجريبي الثاني بالأمس.





وقد كشفت شركة جوجل - Google عن طريق الخطأ في أحد مقاطع الفيديو التي تم حذفها لاحقًا، عن تاريخ الإطلاق الرسمي للإصدار المستقر، وفقًا لما تم رصده بواسطة أحد الأشخاص في موقع PhoneArena، حيث ستبدأ جوجل - Google في طرح الإصدار المستقر لنظام أندرويد 11 - Android 11 في 8 سبتمبر القادم.





يذكر أن الإصدار الأول من نظام أندرويد 11، تم طرحة في وقت سابق من الشهر الماضي دون أي إشعار مسبق، وهذا يعني أن هناك إمكانية كبيرة لوصول الإصدار النهائي في وقت متأخر أيضًا.





ووفقًا لما تم رصده من قبل موقع PhoneArena، فإن تاريخ إطلاق 8 سبتمبر ليس مفاجئًا حيث تمسكت الشركة بإطار زمني مشابه على مدار إصداري أندرويد - Android السابقين، حيث يتزامن الإصدار التجريبي الرسمي وجدول الإصدار المستقر تمامًا مع التاريخ المذكور أعلاه.



