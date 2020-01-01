مي عز الدين تستأنف تصوير مسلسل "خيط حرير".. التفاصيل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:19 ص
مي عز الدين
مي عز الدين
روان هيثم
تستأنف الفنانة مي عز الدين، تصوير نسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "خيط حرير"، ابتداءً من يوم 16 يوليو، بعد توقف دام لمدة ثلاثة أشهر نظراً لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقد اتفق المخرج إبراهيم فخر مع شركة سنيرجي بعودة العمل على تصوير حلقات هذا المسلسل مرة آخرى.

وتجسد مي عز الدين، دور موظفه بشركة مقاولات كبيرة يمتلكها الفنان أحمد خليل، وتنشأ علاقة غراميه بينها تنتهي بالزوج منه في السر دون علم زوجته الفنانة حنان سليمان، وبعد وفاته ترث "مي" الشركة، ومن هنا تبدأ المشاكل بينها وبين ابنه الفنان نيكول معوض، الذى يشك إنها قامت بالضحك على والدته حتي تزوجها، وتتوالي الأحداث في إطار درامي إجتماعي.

يذكر أن "خيط حرير"، من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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