اليوم.. غلق باب التسجيل لأداء الحج للأجانب المقيمين في المملكة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي


أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن إغلاق باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج، من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة، والذين يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام اليوم.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، إن الأولوية ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

كما أشارت الوزارة، إلى أن الأسبقية أيضا لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 و50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.

الجدير بالذكر أن وزارة الحج كانت قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة، ابتداء من الاثنين الماضي ولمدة 5 أيام.

وقالت إنه سيتم اختيار الحجاج غير السعوديين إلكترونيا من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.

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